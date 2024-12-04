瓊瑤逝世享壽86歲 蔡詩萍難過：我還是疏忽了

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）知名作家瓊瑤今天身亡，擔任台北市文化局長的作家蔡詩萍表示，即便理智上可以接受瓊瑤人生最終的決定，感情上仍無法原諒自己把想見面的念頭一再擱著，讓「我想」成為遺憾。

蔡詩萍今天在臉書發文表示，下午聽聞瓊瑤過世的消息，他先是愣了一會，接著感覺遺憾，因為他才想跟瓊瑤聯絡、邀約見面，就聽到這噩耗。他說，雖然瓊瑤說「不要為我難過」，但他還是很難過。

蔡詩萍表示，瓊瑤在臉書以迤邐動人的文字述說自己的決定，他沒有太意外，因為上次見面時，瓊瑤的臉龐上有一股淡淡卻深沉的憂傷，那不僅是失去摯愛的丈夫之後，一人獨居的落寞，更是一種文人與生俱來的、對生命本質的曠達與認識。

蔡詩萍說，他每次跟瓊瑤訊息往來時，都鼓勵瓊瑤多寫些文字、多發點臉書，好寬慰喜歡瓊瑤的讀者及粉絲，但瓊瑤總是回應沒什麼特別好寫或紀錄的，「這樣的回應，雖令我有點擔心，但我還是疏忽了」。

蔡詩萍表示，人總是寂寞的，總要在老去的同時失去一切，理智上他能接受瓊瑤對人生最終怎麼走的決定，但感情上他無法承認這個消息，也無法原諒自己為何把想去拜訪瓊瑤的念頭一再延擱。

他說，這個下午，他心情很壞，瓊瑤「翩然」而去了，他希望瓊瑤忘卻一切煩憂，但他的心無法翩然，他的心一直下沉。

瓊瑤今天在住家身亡，生前交代親友在臉書發出遺書與最後作品「當雪花飄落」，她特別強調，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命」。（編輯：張銘坤）1131204

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