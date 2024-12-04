瓊瑤辭世林心如震驚 蘇有朋陳志朋悼念「願阿姨一路翩然」

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（中央社記者王心妤台北4日電）知名作家瓊瑤今天被發現輕生過世，享壽86歲。她的多部著作被改編成影視作品，因「還珠格格」走紅的林心如表示還在整理情緒無法回應，蘇有朋則在微博發文悼念願一路瀟灑翩然。

林心如在電視劇「環珠格格」中飾演紫薇一角走紅，也曾演出電視劇「情深深雨濛濛」，都是瓊瑤著作改編的作品。她稍早透過經紀人表示，「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應。」

蘇有朋曾在「還珠格格」飾演五阿哥永琪，他今天在微博發文表示，瓊瑤曾說自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日會變成雪花靜靜落下，她現在已經翩然歸去，但留下永恆的時代珍寶。

蘇有朋也說：「很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您，願阿姨一路瀟灑翩然。」

陳志朋則曾在「還珠格格」飾演爾泰，他也在微博發文表示，「突聞噩耗，悲感萬分。感謝您在多年前選擇了我成為『爾泰』，讓更多的觀眾朋友認識我。瓊瑤阿姨，您走好，願您如雪花般翩然飛舞，自由自在。」

歌手李翊君演唱過多首瓊瑤作品主題曲，像是「還珠格格」的「雨蝶」、「雪珂」的同名歌曲等。她的經紀人對中央社記者表示，李翊君對於瓊瑤離開感到震驚且不捨，並透露瓊瑤近期在臉書發文時，她還有留言希望瓊瑤保重。

兩人最後一次見面是在去年的「瓊瑤創作60周年演唱會」，李翊君表示，瓊瑤是個親切的長輩，其離世令人不捨，而瓊瑤對於文壇、樂壇或是影視圈的貢獻也非常了不起。

曾演出「幾度夕陽紅」、「煙雨濛濛」的李國超在臉書發文表示，「瓊瑤阿姨您一路好走，感謝您帶我進入演藝圈」。（編輯：張雅淨）1131204

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