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瓊瑤生前留遺筆 叮囑年輕人千萬別輕易放棄生命
首頁 / 文化

一整代少女集體拜 瓊瑤成言情教主、華文IP教母

2024/12/4 16:26
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（中央社記者邱祖胤台北4日電）作家瓊瑤4日過世，享壽86歲，她生前著作多達60多部，被視為言情小說教主，華文世界IP教母，她的作品甚至影響一整代少女的愛情觀，閱讀瓊瑤一度成為台灣女性的集體經驗。

根據台灣文學館線上資料平台，瓊瑤早期的小說大多圍繞在對完美愛情的歌誦，擁有廣大的讀者，5、60年代讀者以閱讀瓊瑤尋求個人心理與情感需要的滿足。學者林芳玫認為，少女成長過程中閱讀瓊瑤，成為一種集體經驗。

瓊瑤作品包括「庭院深深」、「幾度夕陽紅」、「煙雨濛濛」、「彩雲飛」、「海鷗飛處」、「心有千千結」、「一簾幽夢」、「在水一方」、「我是一片雲」、「梅花三弄」系列、「還珠格格」系列，幾乎成為台灣民眾記憶的一部分，不只小說走紅，改拍成電影、電視都蔚為風潮。

瓊瑤本名陳喆，1938年生於四川成都，1949年隨父母來台，省立台北第二女中畢業，16歲正式發表作品，首篇短篇小說發表於「晨光」雜誌，從此即陸續在報章雜誌撰稿。

瓊瑤19歲大專聯考落榜，開始專心致力寫作，24歲完成第一部長篇小說「窗外」，至今先後出版60餘部小說，且多數改編成電影或電視劇，風靡數年，並帶起連串文藝愛情電影的熱潮。

與此同時，瓊瑤與皇冠出版社創辦人平鑫濤產生婚外情，迫使平鑫濤與原配林婉珍離婚，瓊瑤後與平鑫濤結婚，兩人婚姻維繫39年，直到平鑫濤2019年過世。

台灣文學館線上資料平台指出，瓊瑤小說內容以愛情為主題，含有濃厚的感情色彩，顯現出中國式的人生、人情味和傳統倫理道德。故事結構巧妙，文筆輕柔淡雅，小說中常用優美的詩詞訴說纏綿情意，增加清麗脫俗、典雅動人的特色。後期著作偏好以歷史背景取材，尤其是清朝宮廷貴族為故事背景。

除了小說暢銷，瓊瑤的作品改拍成電影、電視，以及後來進軍中國大陸拍攝連續劇，都形成現象級的效應。1964年中影改拍瓊瑤的「婉君表妹」、「啞女情深」，開啟一系列「瓊瑤電影」風潮，70年代包括秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌等人，皆因出瓊瑤電影而走紅。1980年代瓊瑤轉戰電視劇，以及1988年「還珠格格」掀起風潮，影響力擴及整個華人圈 。

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2017年瓊瑤因平鑫濤晚年照護問題，與平家子女互有爭執，長達半世紀的恩怨情仇再度浮上台面，瓊瑤筆下作品波瀾起伏，瓊瑤本人的一生亦不遑多讓。瓊瑤的生命也許在此刻畫下句點，「瓊瑤」作品作為華人世界最大IP之一的影響力，則仍在持續當中。（編輯：吳協昌）1131204

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