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瓊瑤家人遵循遺囑 告別式不設公祭、無紀念活動

2024/12/5 17:25（12/5 17:42 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。她的兒子陳中維與媳婦何琇瓊，今天透過母親臉書發聲明，強調將遵循瓊瑤遺囑，告別式不設公祭、也不舉行任何媒體會或紀念活動，不占用社會資源。

陳中維與何琇瓊在文中寫道，他們敬愛的母親已於昨天與大家告別，「同她在臉書上所言，她總算等到了這一刻，為自己的生命做主，瀟灑揮別人世，開啟另一段旅程。」

文中提到，身為家屬，會謹遵瓊瑤曾經的叮嚀和遺書上的囑咐，告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不占用社會資源。在此刻，希望大眾給予家屬一些時間與空間緩和悲痛心情，「我們有著共同的回憶，一樣的哀思，生活依舊前行，阿姨精神永在。」（編輯：張雅淨）1131205

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