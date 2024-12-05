瓊瑤辭世林青霞悼念心好痛 16天前才互傳訊息聊「窗外」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）作家瓊瑤昨天在淡水住家輕生，因演出她的作品「窗外」而出道的影后林青霞今天在微博發文，回憶16天前還互傳訊息，並談及過去拍電影的回憶，讓她表示：「心好痛。」

林青霞19歲以 瓊瑤 瓊瑤 生日：1938年4月20日

出生地：中國成都

學歷：省立臺北第二女中（現中山女高）

作品：還珠格格、庭院深深、煙雨濛濛、我是一片雲、彩雲飛、窗外、梅花三弄（梅花烙、鬼丈夫、水雲間）、一簾幽夢等

經歷：作家、曾任皇冠雜誌東南亞版主編，電影公司負責人、製片 本名陳喆，創作文類以小說為主。早期作品大多歌誦完美愛情，讀者群廣大。至今先後出版60餘部小說，許多改編成電影或電視劇，風靡數年，帶起文藝愛情電影與電視劇熱潮。 看更多 關閉 的「窗外」出道，之後又演出「在水一方」、「我是一片雲」、「雁兒在林梢」、「燃燒吧！火鳥」等作品，兩人不只工作上有多次合作，私下也是相差16歲的忘年之交。

林青霞推出第一本書「窗裏窗外」時，瓊瑤也在序文寫下：「我認識的青霞，美麗、飄逸、青春、純真、而且充滿了靈性。至今，我沒有遇到過第2個可以和青霞媲美的女子。」

對於瓊瑤辭世，林青霞今天在微博寫下：「心好痛。」並透露，昏沉沉地拿著手機滑到跟瓊瑤傳訊息的畫面，瓊瑤最後回覆的內容是16天前的：「不錯！」更早之前的訊息則是林青霞傳給瓊瑤一些過往拍電影的片段。

當時瓊瑤寫下：「好多美麗的記憶！」林青霞也回應：「最好的是留下了青春的印記。」不少網友也在林青霞的貼文下留言，希望她節哀。（編輯：龍柏安）1131205

影片來源：TGHFF