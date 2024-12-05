瓊瑤輕生離世 台灣自殺防治學會列長者6大警訊

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）知名作家瓊瑤輕生離世，各界震驚。台灣自殺防治學會今天透過聲明呼籲社會大眾正視長者輕生議題，提醒贈送珍貴物品、談論死亡等6大警訊，以利民眾及時察覺，提供適切協助。

台灣自殺防治學會提及，台灣大於65歲以上長者自殺率仍是所有年齡層最高。長者輕生原因非常多，包括身體健康不再、社會角色變動、親人過世、行動自主下降等，都會加重負面影響。隨著即將邁入超高齡社會，應積極關懷長者身心健康，留意潛在危險因子與徵兆，提供適切協助。

台灣自殺防治學會提供長者輕生警訊，第1項是情緒低落、焦慮、易怒；第2項是長輩對本來感興趣事物失去熱忱、活力下降；第3項是睡眠障礙、食慾改變；第4項為長輩談論死亡，想結束生命；第5項是贈送珍貴物品、交代後事；與先前低落情緒形成反差的平靜或開朗則是第6項警訊。

當民眾察覺到長輩出現輕生警訊，台灣自殺防治學會建議，可以主動關懷長者，傾聽他們的困擾，鼓勵長者參與社交活動，維持人際互動，也可協助長者尋求專業協助，如心理諮商、精神科就醫等，強調注意長者身心狀況變化的重要性，以利及早發現並介入。

台灣自殺防治學會點出，長者自殺危險因子大致可分為精神疾患、身體健康狀況、社會孤立、經濟壓力、失落感和無價值感、酒精或藥物濫用與長期照護壓力。隨著年齡增長，長者可能會感到自己對社會貢獻減少，失去生活目標，產生無價值感，增加自殺風險。（編輯：張雅淨）1131205

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。