「你家有幾位格格？」 瓊瑤作品風靡越南影響深

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）瓊瑤逝世令大批越南粉絲不捨，紛紛在網路致哀、憶往日時光。瓊瑤作品70年代即走紅越南，電視劇「還珠格格」更是家喻戶曉，越南民間受此影響，甚至將小女孩暱稱為「格格」。

知名作家瓊瑤4日在家中被發現輕生過世，享壽86歲。消息傳出後，多家越南媒體第一時間轉引台灣媒體資訊發布越南語新聞，大批越南讀者在社群網站及越媒報導下方留言，送瓊瑤最後一程。

瓊瑤在越南擁有高知名度，1975年越南統一前，其作品在南越就有廣大市場，最初的讀者主要是南越華人，進而擴散至越南社群。瓊瑤首部長篇小說「窗外」1963年出版，越南語譯本1970年問世，在南越的女性讀者群間颳起旋風。

越南1975年統一後由共產黨主政，以往在文學藝術領域偏好歌頌愛國情操，言情小說難以受青睞，加上瓊瑤作品時有涉及第三者、婚外情的描寫，與當時所弘揚的價值觀不符，甚至一度遭批判，在越南沉寂了一段時間。

隨著越南在1986年革新開放（Doi Moi）後，越南社會風氣轉變，瓊瑤的作品在1990年代又在市場上恢復了討論，不只再度流行，並以電影、電視劇等更為多元的形式呈現在讀者面前。

電視劇「還珠格格」20多年前在越南電視頻道播出，更讓瓊瑤一舉擄獲越南老中青三代粉絲。影響所及，越南民眾迄今仍會以「格格」（cach cach）作為小女孩的代稱，例如「你家有幾位格格？」意在詢問對方有幾個女兒。

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一名越南讀者在網路上寫道，瓊瑤專寫言情小說，越南讀者在70至90年代都讀過她的著作，在戰爭、貧困的歲月裡，瓊瑤的文學作品成了人們表達情感、體驗愛與悲傷、流淚與表現自我的一個出口。

另一名越南讀者回憶，自己第一部看的瓊瑤電視劇是「庭院深深」，當時全村只有一部電視，左鄰右舍都聚在一起收看，因為村子尚未供電，有時看到一半電視機外接電池就耗盡時，現場都會發出陣陣失望的嘆息。（編輯：周永捷）1131205