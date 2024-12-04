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瓊瑤86歲逝
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瓊瑤淡水住家逝世 相驗遺體發還家屬

2024/12/4 19:22（12/4 19:27 更新）
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作家瓊瑤在住家身亡，士林地檢署檢察官4日晚間在台北市第二殯議館相驗後認定無他殺嫌疑，家屬對死因無意見，已將遺體發還家屬。圖為瓊瑤家屬在警方協助下離去。中央社記者謝幸恩攝 113年12月4日
作家瓊瑤在住家身亡，士林地檢署檢察官4日晚間在台北市第二殯議館相驗後認定無他殺嫌疑，家屬對死因無意見，已將遺體發還家屬。圖為瓊瑤家屬在警方協助下離去。中央社記者謝幸恩攝 113年12月4日
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（中央社記者謝幸恩台北4日電）知名作家瓊瑤在淡水住家輕生死亡，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。士檢檢察官今天晚間相驗遺體後，認定無他殺嫌疑，家屬對死因無意見，檢方已將遺體發還家屬。

新北市警察局淡水分局今天下午1時許接獲報案，指淡水區中正東路某大樓有人輕生身亡，警消人員派員趕到現場，發現在住家房間內的瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

警方初步調查，瓊瑤有留遺書給兒子，交代兒媳秘書中午回家看看；兒媳到場發現瓊瑤輕生後報警，警消到場時瓊瑤已回天乏術。

瓊瑤兒子、兒媳與秘書下午前後抵達台北市第二殯議館（懷愛館），離開時面對媒體的詢問未發一語。

士林地檢署指出，檢察官今天晚間6時許到二殯的台北市相驗暨解剖中心相驗瓊瑤遺體，晚間近7時相驗完畢，初步相驗結果，無他殺嫌疑，家屬對死因沒有意見，已開立相驗證明書予家屬，並把遺體發還家屬辦理後事。（編輯：方沛清）1131204

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