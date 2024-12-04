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瓊瑤86歲逝
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韓國瑜悼念瓊瑤劉家昌 盼於天際間成為不朽傳奇

2024/12/4 21:50（12/4 22:01 更新）
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圖為2019年1月瓊瑤（左）會面韓國瑜（右）。（圖取自瓊瑤臉書facebook.com）
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（中央社記者范正祥台北4日電）音樂人劉家昌2日癌逝，作家瓊瑤則在今天被發現於新北淡水家中辭世。立法院長韓國瑜今天晚間在臉書發文哀悼，愴然與不捨2位大家「翩然而去」，願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑；於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。

韓國瑜悼念瓊瑤與劉家昌，指一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號，他們生於烽火，長於教條，「卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章」；從不困於自囿，從不屈從流俗，他們用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷。

他表示，驚聞2位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但愴然與不捨，卻如潮水般湧來。

韓國瑜表示，感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏。願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑。於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。（編輯：楊蘭軒）1131204

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圖為劉家昌2011年8月出席新黨18週年黨慶演唱中華民國頌。（中央社檔案照片）
圖為劉家昌2011年8月出席新黨18週年黨慶演唱中華民國頌。（中央社檔案照片）
#韓國瑜
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