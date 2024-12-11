瓊瑤花葬伴丈夫長眠陽明山 粉絲最後送別悼念

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）作家瓊瑤4日逝世，今天在陽明山花葬，「瓊女郎」俞小凡與林心如都到場送別，在墓前獻花；許多粉絲也從各處前來悼念，告別陪伴他們青春、心愛的「瓊瑤阿姨」。

曾寫下「還珠格格」、「庭院深深」、「窗外」等無數經典作品的瓊瑤，4日被發現在家中過世，享壽86歲。家屬謹遵逝者遺囑，今天在簡單家祭後火化遺體，帶著她的骨灰前往陽明山臻善園，讓瓊瑤能與摯愛的丈夫平鑫濤長眠同處，親友也輪流以花朵覆於墓上悼念。

今天「瓊女郎」演員俞小凡、林心如也特地到場送瓊瑤一程。俞小凡感謝瓊瑤當初提拔，並形容瓊瑤一生都是心思細膩、追求完美的人，筆下寫了很多愛情故事，讓她也對愛情充滿憧憬，「希望瓊瑤姐能幻化成美麗的蝴蝶，飛向彩虹到平先生身邊，繼續她最愛的寫作」。

林心如則於花葬儀式結束後，低調說聲「謝謝」後便離開。

雖然家屬曾表示不會舉行任何媒體會或紀念活動，但得知書迷、影迷對瓊瑤有許多不捨與來不及說的話，便在臉書宣布開放花葬區，歡迎大家祝福「瓊瑤阿姨」開啟新旅程。

今天現場眾多粉絲排起長長人龍、靜靜等候與瓊瑤說話。有人流淚祝福「瓊瑤阿姨」翩然飛翔，雖然不捨但尊重她的選擇；還有人特別從香港前來，在墓前唱著瓊瑤電視劇主題曲「梅花三弄」追悼。

而身在海外、不克前往的粉絲，也在瓊瑤臉書寫下思念為她送行。有人詢問是否會開放其他時段供粉絲憑弔，家屬回應，日後半年內大家都能自行前往陽明山，由於現場沒有立牌，他們會拍照將明確位置與資訊公布在瓊瑤臉書，並祝願大家身心健康、繼續前行。（編輯：張雅淨）1131211

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作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日在台北市懷愛館簡單家祭後隨即火化，至陽明山臻善園進行花葬。圖為瓊瑤的家屬抱著骨灰抵達現場，禮儀公司人員上前引導。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日

作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（中）雙手合十悼念。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日

作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。家屬11日進行簡單的家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬，藝人俞小凡（圖）到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日

知名作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日進行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園執行花葬。有民眾到場致意後頻頻拭淚。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日

作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。11日上午在台北市懷愛館舉行家祭儀式後隨即火化，骨灰將送至陽明山臻善園進行花葬。大批書迷及媒體到場相送。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日

作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（前左）一身黑衣到場送別。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日