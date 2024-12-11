本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
首頁 / 文化
瓊瑤86歲逝
新聞專題
瓊瑤86歲逝1/22
首頁 / 文化

瓊瑤花葬伴丈夫長眠陽明山 粉絲最後送別悼念

2024/12/11 12:32（12/11 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日在台北市懷愛館簡單家祭後隨即火化，至陽明山臻善園進行花葬。圖為家屬與粉絲到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日在台北市懷愛館簡單家祭後隨即火化，至陽明山臻善園進行花葬。圖為家屬與粉絲到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北11日電）作家瓊瑤4日逝世，今天在陽明山花葬，「瓊女郎」俞小凡與林心如都到場送別，在墓前獻花；許多粉絲也從各處前來悼念，告別陪伴他們青春、心愛的「瓊瑤阿姨」。

曾寫下「還珠格格」、「庭院深深」、「窗外」等無數經典作品的瓊瑤，4日被發現在家中過世，享壽86歲。家屬謹遵逝者遺囑，今天在簡單家祭後火化遺體，帶著她的骨灰前往陽明山臻善園，讓瓊瑤能與摯愛的丈夫平鑫濤長眠同處，親友也輪流以花朵覆於墓上悼念。

今天「瓊女郎」演員俞小凡、林心如也特地到場送瓊瑤一程。俞小凡感謝瓊瑤當初提拔，並形容瓊瑤一生都是心思細膩、追求完美的人，筆下寫了很多愛情故事，讓她也對愛情充滿憧憬，「希望瓊瑤姐能幻化成美麗的蝴蝶，飛向彩虹到平先生身邊，繼續她最愛的寫作」。

林心如則於花葬儀式結束後，低調說聲「謝謝」後便離開。

雖然家屬曾表示不會舉行任何媒體會或紀念活動，但得知書迷、影迷對瓊瑤有許多不捨與來不及說的話，便在臉書宣布開放花葬區，歡迎大家祝福「瓊瑤阿姨」開啟新旅程。

今天現場眾多粉絲排起長長人龍、靜靜等候與瓊瑤說話。有人流淚祝福「瓊瑤阿姨」翩然飛翔，雖然不捨但尊重她的選擇；還有人特別從香港前來，在墓前唱著瓊瑤電視劇主題曲「梅花三弄」追悼。

而身在海外、不克前往的粉絲，也在瓊瑤臉書寫下思念為她送行。有人詢問是否會開放其他時段供粉絲憑弔，家屬回應，日後半年內大家都能自行前往陽明山，由於現場沒有立牌，他們會拍照將明確位置與資訊公布在瓊瑤臉書，並祝願大家身心健康、繼續前行。（編輯：張雅淨）1131211

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日在台北市懷愛館簡單家祭後隨即火化，至陽明山臻善園進行花葬。圖為瓊瑤的家屬抱著骨灰抵達現場，禮儀公司人員上前引導。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日在台北市懷愛館簡單家祭後隨即火化，至陽明山臻善園進行花葬。圖為瓊瑤的家屬抱著骨灰抵達現場，禮儀公司人員上前引導。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（中）雙手合十悼念。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（中）雙手合十悼念。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。家屬11日進行簡單的家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬，藝人俞小凡（圖）到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝　113年12月11日
作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。家屬11日進行簡單的家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬，藝人俞小凡（圖）到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝　113年12月11日
知名作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日進行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園執行花葬。有民眾到場致意後頻頻拭淚。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
知名作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日進行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園執行花葬。有民眾到場致意後頻頻拭淚。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。11日上午在台北市懷愛館舉行家祭儀式後隨即火化，骨灰將送至陽明山臻善園進行花葬。大批書迷及媒體到場相送。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤4日逝世，享壽86歲。11日上午在台北市懷愛館舉行家祭儀式後隨即火化，骨灰將送至陽明山臻善園進行花葬。大批書迷及媒體到場相送。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（前左）一身黑衣到場送別。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（前左）一身黑衣到場送別。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（左）到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
作家瓊瑤逝世，享壽86歲。家屬11日舉行簡單家祭後隨即火化，在陽明山臻善園進行花葬。藝人林心如（左）到場送瓊瑤最後一程。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
瓊瑤辭世林青霞悼念心好痛 16天前才互傳訊息聊「窗外」
106
更多編輯台推薦新聞：