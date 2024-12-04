瓊瑤生前留遺筆 叮囑年輕人千萬別輕易放棄生命

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）「還珠格格」知名作家瓊瑤今天在住家輕生，生前交代親友於臉書發出遺書與最後作品「當雪花飄落」。但瓊瑤也特別強調，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命」。

瓊瑤 瓊瑤 生日：1938年4月20日

出生地：中國成都

學歷：省立臺北第二女中（現中山女高）

作品：還珠格格、庭院深深、煙雨濛濛、我是一片雲、彩雲飛、窗外、梅花三弄（梅花烙、鬼丈夫、水雲間）、一簾幽夢等

經歷：作家、曾任皇冠雜誌東南亞版主編，電影公司負責人、製片 本名陳喆，創作文類以小說為主。早期作品大多歌誦完美愛情，讀者群廣大。至今先後出版60餘部小說，許多改編成電影或電視劇，風靡數年，帶起文藝愛情電影與電視劇熱潮。 看更多 關閉 的親友今天下午3時許在她的臉書貼出最後文字、音訊與作品「當雪花飄落」，請朋友知音不要哭、不要傷心，更不要為她難過，她已經「翩然」的去了，希望她的朋友們，多看幾次視頻，瞭解她想表達的一切。

瓊瑤的臉書發文指出，當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間。這段時間可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨，萬一不幸，還可能成為依賴插管維生的臥床老人。由於她曾目睹那種慘狀，不想要那樣的「死亡」。

不過她特別強調，年輕朋友千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望大家能經得起磨練。（編輯：陳清芳）1131204

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。