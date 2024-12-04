瓊瑤輕生享壽86歲 醫提醒留意長輩3風險因子
（中央社記者沈佩瑤台北4日電）知名作家瓊瑤今天在新北淡水住家輕生離世，享壽86歲。醫師提醒，長者輕生多半與身體疾病、久病厭世、憂鬱有關，建議親友平時可透過電話、訊息等方式問候，加上不定時聚餐互相關心。
瓊瑤
- 生日：1938年4月20日
- 出生地：中國成都
- 學歷：省立臺北第二女中（現中山女高）
- 作品：還珠格格、庭院深深、煙雨濛濛、我是一片雲、彩雲飛、窗外、梅花三弄（梅花烙、鬼丈夫、水雲間）、一簾幽夢等
- 經歷：作家、曾任皇冠雜誌東南亞版主編，電影公司負責人、製片
本名陳喆，創作文類以小說為主。早期作品大多歌誦完美愛情，讀者群廣大。至今先後出版60餘部小說，許多改編成電影或電視劇，風靡數年，帶起文藝愛情電影與電視劇熱潮。
張家銘指出，整體而言，台灣近年輕生個案中，的確會有些年紀較大的長輩，不同年齡層會遇到不同難題，而長者輕生多半跟身體疾病、久病厭世、憂鬱有關。
瓊瑤在2019年送走丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，日前在臉書以一首「庭院深深」緬懷亡夫，媒體詢問喪偶是否可能是導致輕生原因之一。張家銘說，畢竟已過5年，不確定是否為確定因素，但隨年紀漸增，會開始慢慢經歷各種失落，包括因為退休沒有收入、健康受影響、親人逝世等，其中配偶過世對很多長輩來說，確實是很大失落。
張家銘提醒，年紀增長不可避免，但仍可以保持自身健康，盡可能避免讓自己退化太快、過早依賴家人；且周遭親友要多一些關心支持，尤其現在全球化關係，不見得會和親人同住，對於獨居長者，親友、鄰居平常可多注意，像是獨居長輩的作息、有無外出運動等，可透過打電話、傳訊息等方式關心，或偶爾聚餐、喝下午茶。
張家銘提到，85歲雕塑家朱銘去年也被發現在家輕生，如今又發生瓊瑤事件，其實不管任何人，在年輕時或許有很多璀璨光芒，年紀增長還是可以保持健康，由周遭親友陪伴度過晚年，「這樣結束生命還是讓人感覺遺憾」。（編輯：張雅淨）1131204
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