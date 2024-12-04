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瓊瑤捧紅二秦二林、還珠格格 成就跨時代觀眾回憶

2024/12/4 17:39（12/4 17:58 更新）
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瓊瑤原著改編的「一顆紅豆」文藝片，1978年6月5日下午在台北皇冠雜誌社舉行開鏡，由女導演劉立立（右）執導。圖左起為宋岡陵、林青霞、張璐、瓊瑤、馬之秦。（中央社檔案照片）
瓊瑤原著改編的「一顆紅豆」文藝片，1978年6月5日下午在台北皇冠雜誌社舉行開鏡，由女導演劉立立（右）執導。圖左起為宋岡陵、林青霞、張璐、瓊瑤、馬之秦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤、葉冠吟台北4日電）作家瓊瑤今天在淡水家中被發現輕生過世，她有多部著作改編成影視作品，也捧紅不少演員，包含「二秦二林」的秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌，還有新一代的林心如、趙薇等。

當年誰能參演瓊瑤作品，就有機會成為當紅炸子雞，不只電影時期的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌；一系列「瓊瑤電視劇」更捧紅俞小凡、劉雪華、馬景濤、陳德容、蕭薔、趙薇、林心如、蘇有朋等一票明星。

林青霞19歲以瓊瑤的「窗外」出道，之後又演出「在水一方」、「我是一片雲」、「雁兒在林梢」、「燃燒吧！火鳥」等作品，兩人不只在工作上有多次合作，私下也是相差16歲的忘年之交。林青霞推出第一本書「窗裏窗外」時，瓊瑤也在序文寫下：「我認識的青霞，美麗、飄逸、青春、純真、而且充滿了靈性。至今，我沒有遇到過第二個可以和青霞媲美的女子。」

秦漢曾演出瓊瑤著作改編的「遠山含笑」、「窗外」、「海鷗飛處」、「在水一方」等電影，秦祥林首度擔任男主角則是在瓊瑤作品改編的「心有千千結」、「一簾幽夢」等。林青霞、秦漢、秦祥林曾共同主演「我是一片雲」，林青霞戲外也曾與秦祥林訂婚，但未走到最後，也曾跟秦漢愛情長跑10年，可惜同樣未修成正果。

8年級生最熟悉的瓊瑤電視劇大概是「還珠格格」，當動力火車演唱的主題曲「當」前奏一下，幾乎所有人都能跟著唱出「啊～」演員部分也一舉捧紅趙薇、林心如、蘇有朋等人，連飾演丫鬟「金鎖」的范冰冰也因此展露頭角。

瓊瑤的著作改編成影視作品捧紅跨世代的演員，也為跨世代的觀眾留下回憶，至今仍是經典。（編輯：吳協昌）1131204

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