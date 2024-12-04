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瓊瑤逝世中國網友熱搜 小燕子趙薇、小雨點金銘發文悼念

2024/12/4 18:20（12/4 18:56 更新）
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作家瓊瑤逝世留下遺書，曾在瓊瑤電視劇飾演「小燕子」聞名的趙薇（圖）也在微博發文悼念。（中央社檔案照片）
作家瓊瑤逝世留下遺書，曾在瓊瑤電視劇飾演「小燕子」聞名的趙薇（圖）也在微博發文悼念。（中央社檔案照片）
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（中央社台北4日電）作家瓊瑤逝世留下遺書，今天登上中國社群熱搜冠軍，引發眾多網友懷念，新華社等官媒都發出報導。曾在瓊瑤電視劇飾演「小燕子」聞名的趙薇也在微博發文悼念，這是她時隔3年首次發文。

瓊瑤的小說和電視劇作品，成為1970到1990年代人的記憶，在中國大陸深具影響力。有關瓊瑤逝世的消息，下午迅速占據微博等社群平台熱搜榜冠軍。

瓊瑤電視劇作品「還珠格格」系列的女主角「小燕子」個性鮮明、活潑調皮。1998年，由趙薇主演的「還珠格格」播出，她因此劇走紅，成為家喻戶曉的明星，並得到第17屆中國電視金鷹獎優秀女主角獎。

趙薇今天在微博發出雙手合十的圖示，並配文：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」

趙薇2021年遭全面封殺，原因疑於中國官方整頓娛樂圈、以及趙薇夫婦的經營糾紛和商界關係等有關，此後她轉趨低調，上次在微博發文還是在3年前。

同樣演出「還珠格格3」的男星黃曉明在微博發文悼念，表示看到瓊瑤離世的消息心痛不已。「看著瓊瑤阿姨最後留下的文字，是那麼的真摯，想起當年拍攝『還珠格格3』的那段時光，瓊瑤阿姨一直在給我們鼓勵，一直在引導我們，溫暖我們，告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面仿佛就在昨日。您的作品照亮了幾代人的青春，也教會了我們如何去愛，如何去珍惜，如何去面對生活中的挑戰與困境。」

曾經是瓊瑤戲劇童星、演出「小雨點」角色的金銘也在微博發文：「驚聞噩耗，節哀悼念！那邊多了一位漂漂亮亮、妙筆生花、才華橫溢的恩人、長輩、作家。」

瓊瑤4日下午在淡水區住家輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。她生前交代親友在臉書發出遺書與最後作品「當雪花飄落」。

瓊瑤發文指出，當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間。這段時間可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨，萬一不幸，還可能成為依賴插管維生的臥床老人。由於她曾目睹那種慘狀，不想要那樣的「死亡」。

不過她特別強調，年輕朋友千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望大家能經得起磨練。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131204

影片來源：葛瑞特音樂 GREAT MUSIC
1999年4月22日連續劇「還珠格格」慶功宴，瓊瑤 （右2） 與劇中演員張鐵林 （右1） 、趙薇 （左3）、范冰冰 （左1） 、台灣演員林心如 （左2） 共同切蛋糕慶祝收視率長紅。 （中央社檔案照片）
1999年4月22日連續劇「還珠格格」慶功宴，瓊瑤 （右2） 與劇中演員張鐵林 （右1） 、趙薇 （左3）、范冰冰 （左1） 、台灣演員林心如 （左2） 共同切蛋糕慶祝收視率長紅。 （中央社檔案照片）
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