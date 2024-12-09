曾參與中國軍演香港民船泊台中港 交長：已駛離
2024/12/9 09:29（12/9 09:38 更新）
（中央社記者余曉涵台北9日電）一艘曾參與中國軍演的香港註冊民間船隻，3日起停靠在台中港。對此，交通部長陳世凱今天表示，那艘船已經離開；會跟國安單位洽詢，商港法如果該修正就會修正。
駐台外籍記者何貴森（Chris Horton）6日於X平台前身推特（Twitter）指出，一艘曾參與中國軍演的香港註冊民間船隻停靠在台中港。何貴森並引用2022年另一則推特照片指出，這艘民間船隻在2022年曾參與中國共軍特種部隊演習，在演習中，共軍的特戰小艇就藏在這艘民間船隻船艙內，成功潛入目標地後，放下特戰小艇進行突襲。
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交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會前接受媒體聯訪表示，目前那艘船已經離開，交通部也會跟國安單位洽詢，在商港法的部分有需要修正就修正，因為那艘船是依法停留。
台中港務分公司昨天說明，這艘「長和（SCSC FORTUNE）輪」是雜貨輪，噸位6550噸，運載機件（起重機）於3日晚間9時20分停靠台中港14號碼頭卸貨，因為有不同貨主，6日移至106號碼頭卸貨，該艘船隻於7日下午3時許駛離台中港。（編輯：李淑華）1131209
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