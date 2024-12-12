立委修憲訴法 劉靜怡盼勿讓司法權無法運作

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（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委吳秉叡擔憂，有立委要修憲法訴訟法，恐使憲法法庭無法運作、司法權被架空。大法官被提名人劉靜怡今天說，即便要修法，也要有清楚配套措施，不能讓司法權無法運作，這需要朝野政黨發揮高度智慧。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人劉靜怡。劉靜怡為現任國立台灣大學國家發展研究所教授兼所長，專長為憲法類、人工智慧法學、資訊法學、科技法學、行政法類、國際法類。

吳秉叡詢問時，關注如果台灣發生憲政僵局，該如何解決。

劉靜怡回應，倘若是政治部門之間的爭執，她傾向政治部門必須想辦法協商解決，如果不行，依照大法官解釋意旨，可能要由司法權介入處理。

吳秉叡質疑，有立委要修憲法訴訟法，倘若修法通過後，當大法官員額不足時，將使憲法法庭無法運作，導致司法權被實質架空。

劉靜怡說，修法是立法院的職權，司法權當然會尊重，只是如果修法結果導致憲法法庭真的無法運作的話，會有很麻煩的問題，即立委所言憲政爭議、權力分立制衡等問題會無法解決，人民基本權利的保障等案件，也無法處理。

劉靜怡指出，即使要修法，也必須要有清楚的配套措施，不能讓司法權、憲法保護者處於無法運作的狀態，因此她認為立法院朝野政黨必須要發揮高度智慧。

吳秉叡接著說，不過現在就是有人覺得「我比你大、立法權比所有權都大」。

劉靜怡認為，憲法機關之間沒有誰比誰大的問題，如果任何憲法機關在行使權力時，侵害其他憲法機關的核心領域，都要由司法權來解決，因此希望修憲法訴訟法時，要有更加周延的考慮。此外，如果有憲政爭議，應想辦法用釋憲的方式來解決，這對國家的長治久安及保障人民權利才是正確的選擇。

民進黨立委王正旭詢問時，關注國科會今年7月公布的人工智慧基本法草案內容。

劉靜怡提到，草案內容非常簡要，原則上是針對國家發展人工智慧時，政府應該負擔什麼責任、對私部門有哪些要求，把一些基本原則清楚說出來，而這部法律到底該有哪些規定，見仁見智，最重要的這是人工智慧相關法制立法的第一步。

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劉靜怡認為，歐盟有一個非常嚴謹的人工智慧法，今年正式通過施行，或許台灣無法一步到位，但人工智慧基本法草案所宣示的基本原則，跟歐盟的立法沒有相差太遠。

劉靜怡建議，如果未來人工智慧基本法草案三讀通過，立法院要做的更重要事情，應該是針對資料、著作權、智慧財產權的要求，甚至AI運用在醫療產業中可能產生的風險、醫療爭議等，就每個領域可能涉及的作用法，一一去檢視與檢討，使得相關法律一方面能促成人工智慧的正向發展，也能處理風險與人權保障問題。（編輯：林興盟）1131212