傑出科技貢獻獎 輸血醫學權威、胃癌預防團隊入列

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（中央社記者賴于榛台北18日電）2024年行政院傑出科技貢獻獎今年由台北醫學大學特聘教授、輸血醫學權威白台瑞，以及台灣大學醫學院胃癌預防團隊獲獎。行政院長卓榮泰出席頒獎典禮時表示，獲獎者的作為落實健康台灣理念，也就是讓國人健康、台灣更強、世界擁抱台灣。

2024年行政院傑出科技貢獻獎今天在行政院舉行頒獎典禮，卓榮泰、衛福部長邱泰源、國科會主委吳誠文等人皆出席。行政院傑出科技貢獻獎共辦理48屆，此屆共有2組得獎人，分別為台北醫學大學生醫材料暨組織工程研究所特聘教授白台瑞，以及由國立台灣大學醫學院附設醫院特聘教授吳明賢、教授李宜家及教授劉志銘組成的3人團隊。

根據國科會新聞稿，白台瑞是全球血漿分離術國際權威，曾任世界衛生組織顧問，更為台灣傑出的研究學者，持續在台推動研發「變革性治療性血液製品」，成功提升血液製品的安全性及治療效果。

國科會說，白台瑞研究成果已成為預防多種疾病的重要基石，如B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、人類免疫缺陷病毒以及血友病等，同時也擴展應用至治療伊波拉病毒、嚴重急性呼吸道症候群與A型流感病毒H1N1亞型等疾病。

國科會也提到，白台瑞深諳全球衛生需求，積極建立全球學研網絡，讓台灣成為國際學術交流的重要節點，在2008年加入台北醫學大學，成立國際生醫工程博士學位學程，並擔任主任，深化台灣與國際間學術交流的網絡，致力推動醫學工程與臨床應用之間的緊密連結，促進學術與實務間的合作，培育下一代年輕菁英人才。

國科會說，獲獎台大研究團隊針對引發胃癌的幽門螺旋桿菌的抗藥性問題，成功開發出分子檢測技術，應用於個人化治療和胃癌預防，積極建立腸胃疾病與幽門桿菌臨床試驗聯盟，該團隊應用新的分子檢驗技術精準的選藥，並且開發第二線與第三線的救援治療處方，讓感染者成功根除幽門螺旋桿菌，也推動社區幽門螺旋桿菌篩檢與根除計畫，使台灣消化性潰瘍和胃癌的發生率大幅下降。

國科會提到，台大研究團隊研究成果不僅使台灣社會健康水平得到顯著提升，並且成為國際篩檢與治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌的標準，同時藉由台灣本土經驗和專業技術，參與並制定國際共識與治療準則，對全球胃癌預防策略具有直接而深遠的影響，彰顯台灣醫學研發能力的同時，更確立台灣在國際胃癌防治領域的領導地位，對全球幽門螺旋桿菌和胃癌研究有重大且深具臨床影響力的貢獻。

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卓榮泰致詞時指出，獲獎者的作為落實了總統賴清德健康台灣的理念，也就是讓國人健康、台灣更強以及世界擁抱台灣，希望有更多年輕學子追隨得獎者腳步，讓台灣走向更公平、文明的社會，也謝謝獲獎者的家人協助，才能讓獲獎者無後顧之憂。

他也說，健康台灣深耕計畫是國家未來重大政策，希望明年度中央政府總預算能順利通過審查，各部會政策都能順利推動。（編輯：翟思嘉）1131218