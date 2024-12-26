民進黨啟動寒冬送暖 何博文：讓溫暖擴散需要的地方

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（中央社記者溫貴香台北26日電）響應「2024健康台灣 －護健康，做公益」系列活動，民進黨社會運動部今天首波結合北市雲林同鄉總會，透過捐贈年菜給與平時關注低收入戶、弱勢群體的慈善機構，傳達感恩及回饋社會的意念。

民進黨副秘書長何博文上午出席民進黨所舉辦的「寒冬添溫暖、關懷送到家寒冬送暖活動」記者會致詞表示，他說，除了落實黨主席賴清德提出的弱勢關懷目標，同時，也彰顯中央黨部及地方黨部平時就像是公益團體，隨時關心人民的需求。

這次活動捐贈年菜給汐止善琴慈善會、台灣築心人本生命教育關懷協會、新竹市風愛社、新竹縣愛鄰社區關懷協會等，將年菜分送弱勢的家庭及民眾；民進黨客家事務部「寒冬送暖，有你更溫暖」系列活動也提供保溫壺、文具組給學童，幫助他們成長學習。

他說，中央黨部希望拋磚引玉，讓後續各個縣市黨部同步響應，讓民進黨成為和大家站在一起的好厝邊，提供人民最適切的需要。

台北市雲林同鄉總會理事長丁其源表示，他是雲林人，早期雲林是一個較為貧困的縣市，都了解早期貧困生活當中的辛苦，因此，這次活動很有意義，能夠在寒冬中為社會弱勢的角落添上一些溫暖，讓人們過個好年。

他說，也希望能藉由這次中央黨部的活動，擴散到各縣市，這力量一定很強大，讓更多人感受到寒冬中的溫暖。

受贈的汐止善琴慈善會理事長陳雪嬌表示，會將所受贈的年菜盡快分送到新北市金山萬里汐止等各地需要的地方，讓這份溫暖可以即時傳達到每位需要家庭的手上。

受贈的新竹風愛社執行長周葆齡說，關懷弱勢群體做起來不容易，感謝政府給予支持，以及各個單位在這個寒冬當中，做了一件這麼美好的事。（編輯：翟思嘉）1131226