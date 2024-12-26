柯文哲涉京華城案 北院晚間6時30分開羈押庭

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（中央社記者林長順台北26日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院下午組成合議庭審理，並訂於晚間6時30分召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

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台北地方法院下午抽籤，由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢組成合議庭審理。北院表示，合議庭閱卷後，原則上訂於晚間6時30分開庭，但會再斟酌辯護人是否閱卷完成，如果辯護人爭執閱卷時間不足的話，可能會延後。

北院指出，合議庭分工方式，由審判長江俊彥負責柯文哲；法官許芳瑜負責威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇；法官楊世賢負責前台北市辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲。（編輯：方沛清）1131226