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烏克蘭利維夫市長訪台 加強醫療合作拚城市外交

2024/12/26 18:53
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（中央社記者楊堯茹台北26日電）烏克蘭利維夫市長薩多維今天率團訪台，外交部表示，訪團此行旨在加強與台灣醫療合作及城市交流，欣見台灣與烏克蘭兩國城市增加互動，並發掘合作潛力。

外交部晚間發布新聞稿指出，烏克蘭利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）於26日至30日率團一行4人訪台，外交部表達誠摯歡迎。

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外交部表示，訪團此行旨在加強與台灣醫療合作及城市交流，在台期間將參訪中華電信公司5G學院、瞭解台灣5G電信技術發展成果，並將簽署醫衛合作協議。此外，訪團將赴高雄市參訪當地市政及文化建設，就地方教育、科學、文化、城市運輸、醫衛以及城市韌性等議題進行交流。

外交部強調，欣見台灣與烏克蘭兩國城市增加互動並發掘合作潛力，期盼雙方共贏共好、互惠互利，一起協助烏克蘭城市重建，讓烏克蘭人民感受來自台灣的善意，共同建構更具韌性的民主城市。（編輯：林克倫）1131226

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