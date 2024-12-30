桌遊「2045」模擬台海戰爭 體驗各方勢力心境攻防

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（中央社台北30日綜合外電報導）適逢中共對台灣釋出新一波威脅，台灣本土遊戲開發公司以台海衝突為背景打造全新桌遊「2045」，帶領玩家試想20年後中國侵略台灣的情境，這款遊戲預計明年1月上市。

路透社報導，中國近年對台灣的軍事行動明顯增加，本月更在台灣周圍進行大規模海上部署卻未宣布演習。

這款名為「2045」的新桌遊，將遊戲背景設定在中國入侵台灣的前10天，玩家必須運用各色行動牌，並按照自身扮演的角色來解決戰爭中的難題。

角色包括政府軍、中國潛伏的間諜、企圖破壞台灣防線的親中政客，以及拿槍捍衛家園的老百姓。

中國宣稱台灣是其領土，從未放棄以武力奪台。總統賴清德及台灣政府則強烈反對中國的主權主張，並表示只有台灣人民能決定自己的未來。

遊戲開發公司「迷走工作坊」今年8月展開群眾募資，2個半月內即募得超過新台幣400萬元，支持開發這款遊戲。

迷走工作坊創辦人張少濂在台北的辦公室接受路透社採訪時說，「目前台灣及西太平洋地區並不平靜」，他希望「玩家們能（透過遊戲）感受到他們想贏，並思考該怎麼做才能贏」。

這款遊戲開發的同時，台灣官員正在為兩岸衝突等情境預做準備，這款遊戲預計明年底也將在美國及歐洲上市。

曾參與試玩「2045」的玩家表示，他們透過遊戲體認中國侵台可能發生哪些事，也希望這款遊戲能幫助人們更認識戰爭的影響。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1131230