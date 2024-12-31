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高雄與烏克蘭利維夫市簽互助網絡意向書 象徵挺和平

2024/12/31 10:49（12/31 11:06 更新）
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烏克蘭西部第一大城利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）（左），30日拜會高雄市長陳其邁（右），雙方簽署「完整城市網絡」意向書。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年12月31日
烏克蘭西部第一大城利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）（左），30日拜會高雄市長陳其邁（右），雙方簽署「完整城市網絡」意向書。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年12月31日
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）烏克蘭西部第一大城利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy），30日拜會高雄市長陳其邁，雙方簽署「完整城市網絡」意向書，象徵高雄市支持和平，並對建立互助網絡的認同。

陳其邁與薩多維共同簽署「完整城市網絡」（UNBROKEN Cities Network）意向書，彰顯國際社會互助精神與支援網絡的象徵，高雄成為「完整城市網絡」成員，也是第一個加入該計畫的亞洲城市。這項計畫旨在為遭受戰爭創傷的城市及民眾提供支持，包括英國大曼徹斯特、利物浦城市區、法國坎城、挪威奧斯陸、波蘭熱舒夫等皆為成員。

陳其邁熱情歡迎利維夫市訪團遠道而來，表達高雄市堅定支持自由與和平的理念，並向烏克蘭的傷亡表達深切慰問，認為烏克蘭在戰爭中展現非凡勇氣。

陳其邁回顧高雄與烏克蘭的互動指出，高雄不僅官方與民間皆參與人道援助、捐贈物資，也持續進行藝文交流，2022年高雄電影節以「為自由發聲」的反戰意志為核心，放映紀錄烏克蘭與俄羅斯社會變動的最新影片；2023年烏克蘭國家交響樂團在高雄演出，以優美音樂傳遞對和平的祈願，也獲得熱烈迴響，當時高市府透過高雄流行音樂中心點燈，展現對烏克蘭的支持。

薩多維感謝高雄市政府熱情接待，實地參訪智慧運輸中心及凱旋醫院等機構，瞭解高雄智慧城市發展，高雄對於自由與民主的堅定信念，讓他們在保衛烏克蘭自由與民主的過程中更加充滿勇氣。

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薩多維向高市府團隊介紹由利維夫市倡議的「完整城市網絡」，利維夫市現專注重建受戰火摧毀的醫療與復健設施，辦理教育、復健、心理健康治療等多項計畫。薩多維強調，這也為全世界面對類似挑戰的國家提供重要參考。

薩多維一行參訪衛武營國家藝術文化中心、凱旋醫院、高雄市智慧運輸中心及輕軌等市政建設。薩多維提及高雄是一個令人感到溫暖且自在的城市，這次訪問不僅讓他們感受到全球夥伴的支持，也更加深入瞭解高雄在醫療、文化及科技領域的卓越成果，為高雄與利維夫的合作關係注入新的動能，期盼這次訪問能作為台灣與烏克蘭的交流橋梁。（編輯：李淑華）1131231

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