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吳志中：台灣走出獨具一格道路 可與非洲分享經驗

2024/12/31 14:12（12/31 14:21 更新）
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外交部政務次長吳志中30日晚間出席台灣非洲經貿協會（TABA）成立18週年慶祝活動，他致詞時祝福協會業務蒸蒸日上，台非貿易蓬勃發展。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月31日
外交部政務次長吳志中30日晚間出席台灣非洲經貿協會（TABA）成立18週年慶祝活動，他致詞時祝福協會業務蒸蒸日上，台非貿易蓬勃發展。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月31日
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（中央社記者楊堯茹台北31日電）台灣非洲經貿協會30日舉辦成立18週年慶祝活動，外交部政次吳志中出席致詞時表示，台灣的國際處境雖面臨很多挑戰，但仍走出獨具一格的發展道路，相關經驗可與非洲國家分享。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於30日晚間出席台灣非洲經貿協會（TABA）成立18週年慶祝活動，與TABA會員、非洲各國駐台使節及致力拓展對非貿易的台商，共約300多位政府及商界人士出席。

吳志中致詞時表示，近年來台灣陸續在東非的索馬利蘭及西非的象牙海岸設立代表處，持續拓展台灣與非洲的實質關係。台灣的國際處境雖面臨很多挑戰，但仍走出「獨具一格」（sui generis）的發展道路，相關經驗可與非洲國家分享，期待TABA能夠協助更多台商朋友開拓廣大非洲市場，外交部也將作大家的後盾，一起為促進台非關係發展而打拚。

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TABA理事長林原致詞表示，非洲預計在未來10年內將成為全球成長最快的市場，TABA作為推動台非貿易的重要團體，將持續協助所有願意前往非洲打拚的商界朋友，擴大台灣與非洲的經貿連結，並分享相關資訊與提供教育訓練。

外交部指出，TABA成立於1997年，目前約有超過120家台灣廠商加入。未來將續與TABA及其他非洲相關經貿組織保持密切聯繫，持續協助台商開發非洲市場，拓展更多商機。（編輯：翟思嘉）1131231

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