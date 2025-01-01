賴總統新年談話 民眾黨：為鞏固權力操弄民主

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（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨今天指出，總統賴清德的元旦談話雖提及26次「民主」，但賴總統過去一年，一意孤行阻止在野黨推動的進步法案，為鞏固權力而操弄民主，不僅令人失望，也無法說服大眾何謂「更大的民主」。

賴總統今天發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」，談話中提到，對於立院通過的爭議法案，政院有權提出覆議、憲政機關可聲請釋憲，民眾也能透過選舉、罷免、創制、複決等權利，展現主權在民的真諦。

民眾黨透過聲明表示，賴總統在2025年元旦談話提及26次「民主」，然而過去這一年，賴總統獨攬司法、行政權，更一意孤行用暴力杯葛、欺騙恐嚇等手段影響立法運作，阻止在野黨推動進步法案，用「比較級」的民主來挑戰憲政體制，不但無法說服社會大眾何謂「更大的民主」，反而凸顯執政者為鞏固權力而操弄民主，新的一年發表的演說，令人失望又遺憾。

民眾黨指出，執政黨自私自利讓「民主」成為「民進黨作主」，在國家內部破壞和諧、製造分裂，讓民眾因自我認同而遭致獵巫，過去民主前輩用血汗帶領台灣人走上民主，現在的民進黨卻讓民主道路充滿荊棘。

民眾黨強調，面對地緣政治的變動，台灣更應團結一致，很可惜賴總統不願付諸行動，而賴總統的執念讓台灣陷入分化。

民眾黨表示，打造和諧的台灣社會，需靠對話而非對抗，民眾黨會持續落實改革、強化監督、不畏威脅，堅定捍衛台灣民主不被綠色威權侵噬。（編輯：翟思嘉）1140101