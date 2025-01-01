元旦升旗 駐印尼代表洪振榮盼雙邊共創雙贏

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）印尼雅加達台灣學校今早舉行中華民國114年元旦升旗典禮，近百名僑胞與台商揮舞中華民國和印尼國旗，氣氛歡樂。剛就任的駐印尼代表洪振榮表示，期待與僑界和台商緊密合作，深化台灣與印尼關係。

雅加達台灣學校今早湧入近百名僑胞、台商和學生，他們手拿中華民國和印尼國旗，齊聚在學校操場，並在洪振榮的帶領下，合唱中華民國國歌與國旗歌，青天白日滿地紅的國旗迎風飄揚，冉冉升起，場面熱絡。

洪振榮致詞表示，很高興到印尼不久，就能參與元旦升旗典禮，這不僅是今年的開始，也是掌握未來團結力量的時刻。

他說：「升旗儀式象徵對家鄉台灣的深厚感情，以及對於自由、民主價值的堅定支持，不論我們身處在世界哪個角落，台灣始終是我們共同的根及驕傲。」

洪振榮指出，台灣跟印尼的關係愈來愈密切，無論是經貿、文化和教育等領域，都有交流，並表示，留台校友會組織和僑社也與台灣建立深厚友誼，希望未來能與各界有更密切的合作，促進台灣與印尼的多元連結，深化彼此的友好關係。

洪振榮在典禮後受訪說，他的新年新希望是「台灣跟印尼的雙邊關係，能更加互惠互利，並取長補短、共創雙贏，有更多合作」。

元旦升旗典禮主辦方、印尼台灣工商聯誼會聯合總會長王銘聰則在致詞時呼籲團結。

他說：「期許所有來自台灣的國人，在這塊讓我們安居樂業土地上，也能解放政治的藩籬，不管（政治）色彩屬性是什麼，大家都能團結，攜手合作，做國家的堅強後盾。」

另外，王銘聰告訴中央社，今年升旗典禮特別以台灣印象為主題，以印有駁二藝術特區、高鐵列車、日月潭和天燈的照片做成大型布條，作為布置，使典禮現場充滿台灣味。

雅加達台灣工商聯誼會理事長吳明修及雅加達台灣學校董事長宋培民皆出席典禮，並上台致詞，祝賀在場僑胞和台商新年快樂。

升旗儀式結束後，雅加達台灣學校學生表演吟詩和歌唱，結束前帶領與會人士合唱「愛拚才會贏」，氣氛相當熱鬧。（編輯：唐佩君）1140101

駐印尼代表洪振榮在元旦升旗典禮致詞表示，升旗儀式象徵對家鄉台灣的深厚感情，以及對於自由、民主價值的堅定支持，「不論身處在世界哪個角落，台灣始終是我們共同的根及驕傲」。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月1日

印尼雅加達台灣學校舉辦元旦升旗典禮，以台灣印象為主題，以印有駁二藝術特區、高鐵列車、日月潭和天燈的布條布置，典禮現場充滿台灣味。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月1日

印尼僑胞孩童參加在印尼雅加達台灣學校舉行的元旦升旗典禮。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月1日