家族營造公司標工程遭質疑 簡賜勝：已離開10年

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）家族營造公司標工程遭質疑的中國國民黨草屯鎮長參選人簡賜勝說，當選南投縣議員離開公司已約10年，不再參與公司事務，他沒違反利益迴避原則，希望選舉公平競爭、勿抹黑。

民主進步黨稍早記者會表示，簡賜勝當選議員後，家族企業「總福營造」承包工程金額暴增8倍，10年來累計得標新台幣34億元。

簡賜勝今天告訴中央社記者，總福營造曾獲行政院公共工程委員會公共工程金質獎，選舉應保持風度，不要為選舉傷害好公司。

此外，民進黨南投縣黨部也在地方發傳單，質疑簡賜勝「公職人員利益迴避？」與「身為民意代表即積極介入工程？」等。

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草屯鎮公所上午舉辦發放消費券記者會，民進黨籍南投縣議員、草屯鎮長參選人蔡銘軒與簡賜勝都出席，兩人原本分坐兩邊，簡賜勝後來主動坐到蔡銘軒旁，拿出這張文宣與蔡銘軒交頭接耳3、4分鐘。

簡賜勝會後表示，與蔡銘軒閒聊，是希望好好選舉，公平競爭，不要抹黑，這樣很不厚道；他很年輕就工作打拚，後來當選議員，除捐選舉補助款，更不收禮、不買票，而蔡銘軒很年輕就投入選舉，現在有房、有地，「這麼年輕就賺這麼多錢，我也不會去批評」，希望別為選舉混淆是非。（編輯：李明宗）1140102