公職獸醫師人力荒 賴總統：將給予不開業獎金

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（中央社記者王鴻國新北6日電）總統賴清德今天出席第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會時指出，為紓解公職獸醫師缺額嚴重問題，將給予公職獸醫師不開業獎金。行政院長卓榮泰隨後表示，將照辦。

第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會今天在新北市新莊區登場，賴總統出席致詞指出，感謝全國的獸醫師站在第一線防疫及幫助農民或是促進食品安全衛生，有非常多的貢獻，台灣不僅是口蹄疫及非洲豬瘟非疫區，連傳統豬瘟都可望成為非疫區。

賴總統表示，根據主辦單位統計，全台寵物狗大概有150萬隻，貓也有100萬隻以上，加起來250多萬隻，已超過全台14歲以下的小朋友人數，也凸顯寵物醫療的重要，若寵物照顧不好，寵物不健康也會引起傳染病的問題。

賴總統指出，台灣在進步，一個國家的偉大不在於土地大小、人口多少，或是武力是否強大，而在於社會的文明程度及對動物的保護，因此，在政府支持下通過動物醫事助理制度，就是要幫助大家。

賴總統表示，獸醫師人數少，全台執業獸醫師也僅4000或5000多人，相較下，公職獸醫師更少，各縣市缺額約在4成，他認為應比照醫師不開業獎金，研議給予公職獸醫師不開業獎金，讓公職與執業獸醫師的收入不要差太多，藉以鼓勵大家一起打拚。

卓榮泰在中午12時許到場，祝賀獸醫師節（1月6日）快樂。他表示，賴總統剛剛宣布將給予獸醫師不開業獎金，行政院一定會照辦。（編輯：戴光育）1140106