黑熊學院募款遭質疑 衛福部：4部會看過核予許可

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（中央社記者曾以寧台北6日電）黑熊學院今天遭質疑為政治性團體，卻用公益勸募平台募款。衛福部回應，黑熊民防教育協會是經內政部許可設立的勸募團體，民防教育推廣計畫也經內政、國防、教育部看過，均無意見。

國民黨立委王鴻薇今天表示，黑熊學院根本就是政治性團體，拿政府的補助不夠，還到公益勸募平台募款，要求主管機關衛福部徹查。

衛福部透過新聞稿回應，社團法人黑熊民防教育協會是經內政部許可設立的社團法人，屬於公益勸募條例規定的「勸募團體」。

衛福部說明，黑熊民防教育協會依該會章程宗旨及公益勸募條例規定，向衛福部申請「113年台灣民防教育推廣計畫」勸募活動許可，辦理教育宣導正確防災知識、全民防衛知識、國際交流論壇及製作民防知識教材等活動；經內政部、國防部、教育部、內政部消防署及警政署等業務相關機關看過，均無意見，因此核予許可勸募文號。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐接受媒體電訪說明，這項計畫許可勸募期間至113年底，財物使用計畫至114年底，內容包含民防教育推廣活動，如健走、園遊會等，都有在計畫中。

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對於各級主管機關許可的公益勸募活動，楊雅嵐指出，所有勸募活動的方式、用途等相關資訊，都有公告在衛福部公益勸募管理系統，供民眾查詢及作為捐款之參據，落實公開責信。

黑熊民防教育協會稍早回應表示，募款活動完全依法申請勸募字號，在2023年就提交募款計畫；協會本身從事教育推廣工作，募款計畫內容也皆在此範疇，包括提供學校與非盈利組織民防主題講座、辦理兒童森遊會、製作知識社群內容等。至於是否排擠其他團體募款，公益勸募平台本身只是資訊公開平台，讓民眾可以查看所有登記合法的募款團體，無捐款功能。（編輯：唐聲揚）1140106