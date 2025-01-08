空軍愛國者飛彈動態演練 有效執行防空任務

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（中央社記者吳書緯台中8日電）愛國者防空飛彈系統是國軍防空作戰重要武器系統，空軍愛國者飛彈連今天執行動態演練，展現執行區域防空作戰任務能力。針對增購愛國者飛彈，國防部發言人孫立方少將指出，在國家財力許可下，國軍會持續增購所需要的裝備。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部昨天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，今天上午赴空軍清泉崗基地採訪防空795旅第633營第1連，該連操作愛國者防空飛彈系統。

針對國軍是否增購愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）以及部屬在東部等議題，孫立方於演練結束後受訪表示，國軍對於所有武器採購有優先次序，目前置重點於不對稱戰力強化、強化後備戰力、防衛韌性提升、應對灰色地帶威脅等4方向，所有的防空武器採購都是應對敵情威脅進行評估，在國家財力許可下也會持續增購，而武器部署涉及作戰安全，國防部不會明確說明。

空軍指出，愛國者系統是美國雷神公司研發的防空飛彈系統，主要用於攔截來襲的飛機、巡弋導彈及戰術彈道飛彈，在台灣空防負責執行中高空層防護任務。而愛國者系統裝備依作戰任務區分三層級，飛彈連戰術控制中心將相列雷達搜索的目標情資，透過主天線總成傳輸至營資料處理中心彙整後，交由飛彈預警中心整合其他系統情資。

空軍今天在基地內對國內外媒體呈現愛國者防空飛彈系統的動態演練，並呈現愛國者系統的最小火力配置，包含戰術控制中心（ECS）、相列雷達（RS）、主天線總成（AMG）、150KW發電機（EPP）等4輛車所組成的射控裝備，以及2組發射架，分別承載4枚愛國者二型飛彈與8枚愛國者三型飛彈。

空軍介紹，愛國者飛彈連防空值班人員共9人，分別為戰術軍官、助理作戰士、通信操作手、雷達操作手、發電機操作手，以及發射架操作手4人；動態演練模擬因空情因素，上級單位下令戰備提升，安全士官立即廣播通知防空值班人員至裝備區實施開機作業。

防空值班人員依序將射控裝備的各車組開機，相列雷達並開始進行360度的轉動測試，確認雷達各方位角度可正常實施轉向作業，之後愛國者發射架實施抬升作業並進行旋轉測試，以利後續戰術控制中心遙控發射使用。

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防空795旅第633營第1連連長李冠佑少校指出，飛彈連任務負責區域防空作戰任務，並依上級指令至戰術位置實施火力發揚或是進行戰力保存等戰術作為，每年透過各項戰演訓任務驗證機動作戰是在規定的時效內完成，而確切的機動放列時限，屬於機敏無法公布。

對於愛國者二型、三型飛彈如何混用，李冠佑表示，每個愛國者飛彈連有8個發射架，各4個發射架分別承載愛國者二型、三型飛彈，透過戰術控制中心的電腦選擇使用二型或三型的飛彈進行接戰。（編輯：蘇志宗）1140108

空軍8日在清泉崗基地內對國內外媒體呈現愛國者防空飛彈系統的動態演練，並呈現愛國者系統的最小火力配置，包含戰術控制中心（ECS）、相列雷達（RS）、主天線總成（AMG）、150KW發電機（EPP）等4輛車所組成的射控裝備，以及2組發射架。中央社記者王飛華攝 114日1月8日

空軍8日在台中清泉崗基地對外展示愛國者防空飛彈系統，圖中發射架裝載為愛國者二型防空飛彈。中央社記者王飛華攝 114日1月8日

空軍8日在台中清泉崗基地對外展示愛國者防空飛彈系統，主天線總成（AMG）為機動型天線系統，配有擴大機及天線桅桿。中央社記者王飛華攝 114日1月8日

愛國者防空飛彈系統是國軍防空作戰重要武器系統，空軍愛國者飛彈連8日在台中空軍清泉崗基地執行動態演練，呈現愛國者系統的最小火力配置。中央社記者王飛華攝 114日1月8日