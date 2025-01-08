柯建銘拋雙罷 王世堅：反對仇恨式罷免

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，不過，民進黨立委王世堅今天表示，他個人反對仇恨式罷免。面對國民黨放話全台大罷免，王世堅說，「我一點都不煩惱那樣的事情，每位認真的立委都不會在乎。」

柯建銘日前指出要推動「雙罷」，不只罷免立法院長韓國瑜，也提出改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」；媒體報導，傳出國民黨中央將成立「罷免指揮總部」反制綠營。

民進黨今天召開中常會，對於黨中央跟黨團最近是否不同調，民進黨立委陳亭妃會前受訪表示，黨團氣氛沒有不好，國民黨跟民眾黨不斷有小動作，在立法院的議事攻防都用多數表決強硬通過，因此黨團本來就有很多方式應對，只是在溝通過程中，還沒確定怎麼走。

陳亭妃說，可能因為記者都很關心，因此柯建銘把其中一個想法說出來。她說，面對藍白任何動作，要有100種做法，每套應對都是民進黨團可能的動作。

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另外，對於國民黨放話全台大罷免，王世堅在中常會前受訪表示，他一點都不煩惱那樣的事情，人民都眼睜睜在看，每位認真的立委都不會在乎這樣的事情。

媒體追問，柯建銘喊出「雙罷」，黨內是否有雜音。王世堅則說，他個人反對這種仇恨式的罷免，他很早就說過了。（編輯：蘇志宗）1140108