江啟臣接見義大利跨黨派議員團 盼拓展交流合作

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院副院長江啟臣今天接見義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多訪問團一行。江啟臣表示，台義同為民主國家，他期盼未來能透過國會外交，持續拓展雙方多元領域的交流合作，為雙邊友好合作奠定更堅實的基礎。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委林德福、民進黨立委陳培瑜、民眾黨立委林國成等人陪同下，接見義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）訪問團一行6人。

江啟臣指出，非常榮幸能代表立法院長韓國瑜接見來自義大利國會的朋友們，此次是他任內第3度與義大利國會交流，雙方於一年內多次互訪，顯見雙邊國會交流日趨緊密友好。

江啟臣表示，義大利是中華民國在歐盟的重要貿易夥伴，近年來長榮航空增設米蘭直航航線，以及環球晶圓公司於義大利北部設廠，皆為雙邊深化經貿合作的具體成果。

江啟臣指出，台中許多廠商與義大利北部地區業者有密切合作，他特地於去年7月視察駐米蘭辦事處，以深入瞭解台灣與義北八大行政區的產業交流現況；也感謝義大利國會及政府在G7外長會議對台灣國際參與表達堅定支持，並展現對印太地區國際秩序的高度重視。

江啟臣表示，鑒於台義同為民主國家，他期盼未來能透過國會外交，持續拓展雙方多元領域的交流合作，為雙邊友好合作奠定更堅實的基礎。

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歐斯納多指出，感謝立法院的熱忱接待，並表示很高興繼去年7月在羅馬與江啟臣會面後，很快又在台灣相見。此行他代表義大利國會友台協會主席捎來問候，本次訪團成員涵蓋執政與在野黨議員，彰顯義大利國會跨黨派對台灣的共同支持立場。

歐斯納多表示，義大利政府及國會瞭解台灣是值得信賴的民主友人，鞏固彼此友誼並持續發展合作，有助於雙方的共榮發展。目前台灣與義大利北部已建立密切的產業交流，可預見這將帶動雙方投資成長，並進一步推動與周邊鄰國的合作關係。他期盼未來雙方能在經貿以外的其他領域深化合作，共同強化夥伴關係。（編輯：張均懋）1140109