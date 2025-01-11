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屏東新埤鄉長補選 無黨籍鄉代曾明輝勝出

2025/1/11 18:28（1/11 19:06 更新）
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屏東縣新埤鄉長補選11日投開票，4人參選，由無黨籍現任鄉民代表曾明輝（圖）以1547票勝選，將待縣選委會正式公告當選，曾明輝也出面感謝支持者。中央社記者李卉婷攝 114年1月11日
屏東縣新埤鄉長補選11日投開票，4人參選，由無黨籍現任鄉民代表曾明輝（圖）以1547票勝選，將待縣選委會正式公告當選，曾明輝也出面感謝支持者。中央社記者李卉婷攝 114年1月11日
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣新埤鄉長今天補選，4人參選，由無黨籍現任鄉民代表曾明輝以1547票當選新埤鄉長，曾明輝說，感謝支持，將引入遊客，活化新埤鄉。

屏東縣選委會公告新埤鄉長補選選舉人數為8244人，共13個投開票所，這次投票率為51.08%，登記參選的4名候選人均以無黨籍參選。屏東縣選委會公布得票數分別為曾明輝1547票、林愛玲1093票、王永豐1221票、潘良育313票。另有無效票37票。

今天下午3時過後，曾明輝競選總部就開始出現民眾，隨著工作人員將投開票所票數一一回報，看著逐漸拉大的票數差距，支持者滿心喜悅，直到下午約5時許，13個投開票所票數開完，曾明輝出面感謝支持者。

曾明輝接受媒體聯訪指出，感謝所有鄉民，因為新埤鄉長久以來沒什麼進步，選民給了他重擔，應該好好感謝，會好好地將1年10個月做好。

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對於未來鄉鎮規劃。曾明輝說，把新埤鄉這塊看版擦亮，每年到恆春與台東的旅客有6、700萬人，把這些人引入新埤鄉，活化新埤鄉。

無黨籍前屏東縣新埤鄉長潘和源參選時，未經民進黨提名卻懸掛「全力支持民進黨唯一提名」布條，涉違反選罷法。一審判決無罪，二審改判處8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞，依法解職並進行補選。（編輯：謝雅竹）1140111

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屏東新埤鄉長潘和源因案解職 114年1月11日補選屏東新埤鄉長潘和源遭解職 縣府派員代理
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