林佳龍任總統特使 1/16出席帛琉總統就職

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（中央社記者楊堯茹台北12日電）太平洋友邦帛琉總統惠恕仁成功連任，將於16日宣誓就職。涉外官員今天透露，外交部長林佳龍將以總統特使身分，率團前往出席帛琉正副總統就職典禮，也將特別籌組產業考察團同行，力拚實踐榮邦願景。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）去年11月成功連任，過去曾擔任副總統的歐宜樓（Raynold Oilouch）則再次當選副總統，帛琉新任正副總統就職典禮將在16日舉行。

涉外官員今天透露，為展現台帛友好邦誼，在總統賴清德指示下，外交部長林佳龍將以總統特使身分，率團前往出席帛琉正副總統就職典禮。

涉外官員表示，由於賴總統去年12月出訪帛琉時，台帛雙方都表達深化經貿關係的期待，林佳龍此次特別籌組產業考察團一同前往帛琉，除將考察潛在投資地點外，也預計聽取帛方簡報，了解帛琉投資環境與產業發展情形，並與帛琉政府及產業界商談投資及經貿合作事宜。

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涉外官員指出，延續賴總統出訪的「繁榮南島 智慧永續」目標，產業團將由台灣港務公司董事長李賢義擔任團長，率智慧醫療、觀光旅遊、交通運輸等產業代表同行。此外，長期扎根帛琉的新光醫院、在台灣與友邦國際合作扮演重要角色的中華電信、國合會、國經協會，也都將派要角一同前往帛琉。

涉外官員提及，惠恕仁與台商建立良好溝通管道，也知悉外交部正推動「榮邦計畫」，於是邀請企業界及在帛琉具投資開發潛力的產業代表在總統就職典禮期間赴訪；台帛去年建交25週年，盼在2025年初始，藉總統特使團和產業考察團赴訪成功展望「下一個25年」，攜手共促印太地區的和平與繁榮。（編輯：張良知）1140112