台灣海纜遭破壞 蔡明彥：重點關注中共藉權宜輪侵擾

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（中央社記者吳書緯台北16日電）野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，引起各界關注。國安局長蔡明彥今天表示，國安局與國防部、海巡署對中共籍船舶有即時通報應處機制，接下來將中共藉第三國權宜輪的破壞與侵擾列為重點。

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」損壞，這艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥、國防部長顧立雄，陸委會等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

蔡明彥會前接受聯訪指出，國安局已啟動了與國際友邦合作機制，針對中共在台海周邊各種海上灰帶活動，交換相關的情資，並針對特殊的個案交換相關情報資訊，以因應中共相關海上灰帶襲擾活動。

蔡明彥表示，事實上國安局針對中共籍的船舶已經和國防部與海巡署都有即時通報應處機制，接下來的重點要放在第三國權宜輪，中共會不會利用第三國權宜輪在台灣周邊佈施海上監測設備，或是破壞台灣海底電纜，或在台灣周邊增加更多侵擾活動，增加海防負擔，這是國安局接下來關注重點。

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國安局近期發布「2024中共網駭手法分析」、「2024年中共爭訊傳散態樣分析」、「共諜案滲透手法分析」等3份報告，引發媒體關注國安局此舉是否有特別用意。

蔡明彥說明，國安局的職掌就是應處各種境外勢力對國安的威脅，長期以來很多立委提醒國安局要揭示中共相關的侵擾以及對台滲透活動，這次藉由年度交接的過程，將這些侵擾、滲透活動，包括爭議訊息、資安攻擊以及共諜案滲透的樣態做完整分析，進而比較歷年的樣態與趨勢，主要目的是讓民眾能夠更了解台灣面臨的國安處境，也能提升社會應處的整體韌性。（編輯：林淑媛）1140116