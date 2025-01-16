春節連假將至 領務局宣導海外旅遊安全指南

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）蛇年春節假期即將到來，領務局長何震寰於旅安宣導活動表示，鼓勵民眾善用領務局LINE帳號及「旅外安全指南APP」等數位工具，活動也針對防制海外求職詐騙及購買海外旅遊保險加強宣導。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部領務局14日上午在領務局一樓大廳舉辦「祥蛇賀歲，波鴿迎春送紅包禮」農曆春節旅外安全宣導活動，並介紹外交部旅外民眾急難救助服務。現場安排領務局吉祥物波鴿及波妹與民眾互動，並邀請台北市立東門國小管樂團演奏5首曲目。

外交部指出，隨後舉辦互動旅外安全有獎徵答，藉此宣導旅外安全相關的急難救助專線、出國登錄、旅遊警示等資訊，另針對防制海外求職詐騙及購買海外旅遊保險等重要議題加強宣導。

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外交部領事事務局長何震寰於開幕致詞時表示，春節旅外安全宣導目的，為建立正確旅外安全觀念及強化自我排除旅外急難能力，並鼓勵民眾善用領務局的LINE官方帳號及「旅外安全指南APP」等數位工具，獲得實用海外旅遊的重要資訊，讓每位旅外人民都能開心出國、平安回家。

外交部說，為增添活動年節氣氛，領務局也於現場贈送民眾造型氣球；另亦擺設互動遊戲扭蛋機及戳戳樂等，鼓勵民眾加入LINE帳號好友及下載「旅外安全指南」APP。（編輯：林興盟）1140116