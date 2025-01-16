總統特使團赴帛琉中國喊一中 外交部：沒受邀竟妄論

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）外交部長林佳龍今天以總統特使身分率團出席友邦帛琉總統就職典禮，中國外交部稱「台灣沒有總統」。外交部嚴厲譴責，中國作為未受邀請的第三方竟對此妄加評論，並伺機重彈老調、散播「一中原則」謬論。

友邦帛琉今天舉行正副總統就職典禮，台灣應帛琉新任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）邀請，林佳龍以總統特使身分率團前往祝賀。據中國外交部官網，中國外交部發言人郭嘉昆於記者會表示，台灣是中國的一個省，沒有什麼「總統」，也沒有什麼「外交部」。

外交部晚間發布新聞稿指出，中國作為未受邀請的第三方竟對此妄加評論，並伺機重彈老調、散播「一中原則」謬論，以及友邦盼「與中國建立關係」等虛假訊息，企圖再次以認知戰的資訊操弄伎倆破壞分化各友邦與台灣邦誼，外交部予以最嚴厲的譴責。

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外交部嚴正重申，中華民國台灣是民主自由國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是長期以來國際公認的客觀事實，也是當前台海的現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣人民，中國完全無權置喙。

外交部呼籲中國停止持續顛倒是非、罔顧歷史的卑劣行徑。台灣將持續捍衛自由民主價值，並與包含友邦在內的所有民主陣營夥伴強化合作，共同遏制威權主義擴張，堅定捍衛台海和平穩定，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。（編輯：張均懋）1140116