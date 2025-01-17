工總拜會民進黨團 柯建銘盼支持大罷免救國家

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（中央社記者王揚宇台北17日電）各界關心立法院如何處理114年度總預算案。全國工業總會理事長潘俊榮等人今天與民進黨團交換意見，也相信民進黨團總召柯建銘有能力化解問題。柯建銘則說，反攻的號角已經響起，請大家一起支持「大罷免」。

柯建銘會後受訪時表示，大罷免時機成熟並適用舊法，從今天開始，現在是最後兩週時間，很容易過關，也希望黨公職、議員服務處等幫忙設站（罷免站）服務，因為民間團體早就在做這些事情，要當民意的後盾。

立法院朝野黨團16日再度協商114年度中央政府總預算案（公務預算部分），仍以破局收場。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議後，工總理事長潘俊榮、榮譽理事長許勝雄等人與民進黨團交換意見。

潘俊榮說，相信以柯建銘的才華及能力，應該會讓總預算案解套，企業界希望國家不能空轉，這對企業、台灣經濟才有正面幫助，相信柯建銘絕對有能力可以化解，應該不會讓立法院空轉，預祝總預算案能順利通過。

許勝雄表示，國家預算影響到永續發展，如何找到可以永續發展的關鍵、條件與機制，這非常重要，相信朝野能發揮智慧，為台灣永續發展盡一份心力。

柯建銘說，從這2天協商的狀況來看，在野黨不想讓總預算案通過，就算民進黨團發言時，一直說明要有怎樣的遊戲規則，藍白就是不理，未來還剩2天時間，總預算案要過，這是緣木求魚。

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柯建銘指出，民進黨團要有釜底抽薪之計，必須發動大罷免，自己的國家自己救，他告訴企業界，當發動罷免時要出來連署、投票。

柯建銘最後提到，國民黨人士說他瘋了，或者是見縫插針，指他沒有跟總統賴清德溝通好，但大家都錯了，因為民進黨是戰鬥團隊，府院黨永遠有默契，都知道要如何救台灣，現在「丞相起風了」，一定要大罷免，也拜託企業界，救台灣就是救自己，台灣的人民，反攻時刻已經到了、號角已經響起。（編輯：蘇志宗）1140117