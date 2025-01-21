川普就職 林佳龍致賀盼攜手強化經貿夥伴關係

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）美國第47位總統川普宣誓就職，外交部長林佳龍今天在臉書發文致賀，並盼與美國新任政府建立更多互惠機制、深化合作，攜手強化經貿夥伴關係，共同為區域與全球的經濟繁榮作出貢獻。

川普（Donald Trump）和范斯（JD Vance）於美東時間20日上午在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda），正式就職美國正副總統。

外交部長林佳龍上午在臉書發文致賀，並指出，台灣與美國是共享民主價值的同盟夥伴，近年台美關係不斷透過各項機制的深化，積極推動雙邊經濟合作及貿易投資，讓台美經貿關係邁入全新階段。

林佳龍說，如同總統賴清德祝賀新任美國政府團隊所說，台美友誼不僅歷久彌新，更持續壯大，在各領域的交流日益緊密，展望未來台美關係充滿信心與期待。

林佳龍也提到，賴總統派立法院長韓國瑜率慶賀團出席美國新任總統就職典禮，儘管過程多有波折，但外交部仍全力以赴、不負使命，感謝立委們肯定外交人員的努力，這更是這段時間以來難得的朝野共識，呼籲預算審查時能支持外交工作，民主台灣團結一致，大家都是Team Taiwan。

關於台美經濟關係的進展，林佳龍表示，其實在川普第一任期時便已奠定基礎，展望未來，盼能與美國新任政府，在更多項目深化合作或推進，像是「晶片法案」、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等互惠互利的機制。

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林佳龍強調，期盼台美雙邊攜手努力，進一步強化經貿夥伴關係，創造更多的台美合作成果，共同為區域與全球的經濟繁榮作出貢獻。

外交部上午也發布新聞稿致賀，並表示，期盼在台美關係堅實友好的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國新任川普政府攜手強化雙方在安全、經貿、科技、教育等各領域的緊密夥伴關係，為兩國人民的福祉以及促進印太地區與全球的和平、穩定與繁榮共同努力。（編輯：蘇龍麒）1140121