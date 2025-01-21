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蔡英文見哈佛學生 談推動改革需要執政者勇氣

2025/1/21 18:43（1/21 18:56 更新）
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前總統蔡英文21日與一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生對話交流。（蔡英文辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 114年1月21日
前總統蔡英文21日與一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生對話交流。（蔡英文辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 114年1月21日
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（中央社記者葉素萍台北21日電）前總統蔡英文今天與一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生對話交流，她提到，台灣過去幾年進行許多改革，像是年金制度、婚姻平權，以及基礎建設的加速，這些政策推動過程都非常艱辛，除了第一線工作人員、公務人員的犧牲與付出，更需要執政者的勇氣。

蔡英文今天透過臉書表示，「台灣，是世界的台灣，歡迎全世界的年輕人來到台灣」。蔡英文說明，曾經當過大學老師，很高興能夠跟一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生，進行對話、交流，「讓我重溫與學生互動的感覺」。

蔡英文提到，她和學生們分享台灣民主的經驗，在於溝通、透明與平衡。台灣民主社會有很多不同的想法和立場，必須花很多時間溝通，取得共識，整個社會才可以一起往前走。

蔡英文認為，雖然過程會有許多波折，但是相信台灣的「民主制度」，可以讓民主社會中的問題獲得解決。更重要的是，台灣人民都非常樂意參與這個民主過程，這也是台灣民主能夠一次又一次深化的原因。

蔡英文解釋，她也跟學生們提到台灣的健保系統、人民的配合，以及政府與人民彼此的溝通，讓台灣在經歷全球疫情時，依然能夠維持社會的穩定與經濟的成長。

蔡英文談及，台灣在過去幾年，也進行了許多的改革，像是年金制度、婚姻平權以及基礎建設的加速，這些政策的推動，過程都非常艱辛，除了第一線工作人員、公務人員的犧牲與付出，更需要執政者的勇氣。

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蔡英文強調，當前國際情勢充滿著高度不確定性，這時候正需要全世界的夥伴，特別是年輕人的加入，在各自領域貢獻心力，展現勇氣，讓國際情勢的發展，走在有利於全球人類的路上。台灣擁抱來自世界頂尖的人才，她也期待大家在造訪台灣期間，能夠更加認識台灣，並且把這幾天的感受、所見所聞，分享給身邊的朋友，為台灣發聲。

另外，蔡英文辦公室補充，這場活動由台裔背景的學生發起，來自哈佛與麻省理工學院的學生自組訪團到台灣。由於目前國際舞台上的對話大多集中於半導體產業及兩岸關係。因此，訪團希望能擴大討論範疇，深入了解台灣歷史與文化，並探討其在先進製造、能源轉型與創新等領域所面臨的獨特機遇。希望通過這次參訪，台灣與世界的連結將更加緊密，也讓更多國際領袖認識並欣賞台灣的多元與活力。（編輯：張若瑤）1140121

前總統蔡英文21日與一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生對話交流，蔡英文愛犬「樂樂」、「鳳梨」也現身。（蔡英文辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 114年1月21日
前總統蔡英文21日與一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生對話交流，蔡英文愛犬「樂樂」、「鳳梨」也現身。（蔡英文辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 114年1月21日
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