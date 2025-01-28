農青大使魔法年菜上桌 林佳龍盼當款宴外賓私房菜單

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）除夕夜團圓，農業青年大使在年前端上以在地食材烹調的「魔法年菜」，向外交部長林佳龍拜年，菜單蘊含「總合外交」和「台日友好」意象。林佳龍說，希望能成為外交部宴請外賓的私房菜單；被問及最愛年菜，他秒答「年糕」。

第5屆農業青年大使計畫選出24名農業專長青年，去年8月分2團前往泰國與馬來西亞訪問，其中14名農青大使過年前到外交部拜年，以自家農產品入菜端上一桌「魔法年菜」，與林佳龍一起吃團圓飯。

林佳龍說，台灣不只有半導體，農業在國際也占有一席之地，期望「魔法年菜」能成為外交部宴請外賓的私房菜單；他也應景獻上吉祥話，祝福大家「蛇」麼都如意、台灣國運昌隆，百工百業興盛。

餐桌上有來自嘉義的虱目魚香腸、烏魚子和高山茶、台東的四寶桂圓年糕和紅烏龍「米瑪德蓮」、台南的桂圓羊羹和醉蝦等佳餚，還有獨特的冰糖黑皮蘿蔔，均是運用在地食材以創新手法烹調出的台灣味。

特別的是，端上「筍乾蹄膀」的泰國團農青翁嘉龍，林佳龍聽到笑稱「我也是佳龍，嘉龍向佳龍拜年」，翁嘉龍切開蹄膀同時，林佳龍還說「我要肥一點的」、「過年不要緊」，兩人互動引起現場哄堂大笑。

不僅名字與林佳龍雷同，連端上的菜餚都有「總合外交」味道。翁嘉龍表示，筍乾蹄膀是集結多名農青大使的產品，有他自家以天然工法製成的筍乾，並以大馬團農青釀造的醬油、泰團農青栽種的甘蔗柴燒製成的黑糖調味，由大馬團農青陳佑欣親手烹調。

此外，大馬團農青陳昀鎂端上的「桂圓羊羹」則展現台日友好，結合以土窯煙燻製成的台灣桂圓以及日本羊羹等兩國傳統技藝，今年開始在日本銷售，還特別準備原住民刀子來切羊羹。

最受林佳龍青睞的是大馬團農青林沛縈準備的「百香果鳳梨氣泡飲」，他當場下訂要給家人享用。林沛縈經營的果樹農場栽種鳳梨釋迦、番荔枝、鳳梨及百香果，並採用科技農業提高生產效率與質量。

被問及最愛年菜，林佳龍秒答「年糕」，還有圍爐必備火鍋；談到過年伴手禮則說，他都會帶上水果，像農青帶來的蜜棗、芭樂、台灣種植的藍莓，替長輩解油膩。

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林佳龍最後送上好禮給農青大使，有他自己以ChatGPT製作的人工智慧（AI）春聯、領務局吉祥物波鴿紅包組以及瓜地馬拉咖啡耳掛包，希望農青幫忙友邦拚經濟。

農業青年大使計劃自2017年開辦，每年甄選具有農林漁牧專業及實務背景的青年出國交流，已有138名農業青年前往菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國、印度等國家訪問，預計今年6月展開第6屆農青大使的甄選活動。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140128