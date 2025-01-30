雲林女婿韓國瑜初二回西螺 參拜廟宇發開運福袋

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（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）立法院長韓國瑜今天陪同妻子李佳芬回雲林娘家，並到西螺廟宇參拜發送開運福袋。韓國瑜以武術來形容雲林就像武當派有後發優勢，雲林擁有最好條件發展高科技產業，未來可發光發熱。

韓國瑜今天上午與雲林縣長張麗善、國民黨籍立法委員張嘉郡、許宇甄及國民黨雲林縣議員李明哲等人陪同，前往西螺新天宮、福興宮參香祈福發送開運福袋，現場民眾擠爆，展現高人氣。

韓國瑜致詞指出，他是西螺女婿對西螺特別有感情，他以武術來形容雲林發展，雲林就像武當派，有後發優勢，雲林擁有最好的條件發展高科技，土地、水、電、人才各項條件聚齊，他會幫助雲林能夠「兩脫」－脫胎換骨、脫離貧窮，一起衝雲林的未來，幫助雲林更光、更熱、更好。

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張嘉郡表示，過去一年韓國瑜頂住各界壓力，在立法院主持各項議事，促進朝野和諧以及在國會外交上的努力，她感到非常欽佩，讓雲林人非常驕傲。希望新的一年，台灣能「多點民生、少點政治」。

張麗善指出，感謝韓國瑜與張嘉郡的協助，替雲林爭取各項經費。韓國瑜過年前先率領慶賀團前往紐約，參加美國總統川普的就職典禮，返國後在小年夜前往高雄幾處安養與育幼機構送春聯與文具，除夕與初一都是透過臉書（Facebook）拜年，今天回雲林娘家公開露臉。（編輯：戴光育）1140130