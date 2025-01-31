蘇巧慧陪同蕭美琴新北參拜 林右昌赴湧蓮寺引聯想

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（中央社記者趙敏雅新北31日電）民進黨立委蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌被視為黨內角逐下屆新北市長熱門人選，蘇巧慧今天陪同副總統蕭美琴到新北市板橋廟宇參拜，林右昌代表總統賴清德到蘆洲湧蓮寺參拜，引發關注。

新北市蘆洲湧蓮寺被視為參選新北市長必訪行程，蘇巧慧29日大年初一赴湧蓮寺參拜、發放與總統賴清德聯名福袋，林右昌在今天大年初三前往湧蓮寺參拜、發放福袋。

蘇巧慧上午接受媒體聯訪，被問及她與林右昌先後到湧蓮寺參拜，外界解讀2人互別苗頭，蘇巧慧回應，新北有很多知名的廟宇，大家新年都會前往祈福參拜，她在2週前就跟各廟宇約好、排定行程，「所以就照著節奏走，也希望能為更多人帶來總統、副總統祝福」。

至於蘇巧慧昨天發布影片，與民進黨立委邱議瑩、林楚茵和蔡其昌一起打棒球，4人被外界指「有意角逐2026地方縣市首長選舉」。

蘇巧慧說，在立法院有很多好朋友，尤其與邱議瑩剛好一個在新北、一個在高雄，打棒球那天有講「我們高雄贏、新北贏」組成「北高慧瑩連線」，希望讓新北市、高雄市都能成為有活力、進步城市。

林右昌接受媒體聯訪時表示，湧蓮寺不僅是所有候選人都會來參拜，也是重要信仰中心，他今天代表賴總統前來參拜祈福。

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林右昌說，湧蓮寺今年國運籤抽出上上籤，是非常好兆頭，因此也特別祈福，希望國運能一路長紅、庇佑台灣人民。林右昌也談及希望朝野能和諧團結，任何紛爭都依程序解決。

對於蘇巧慧陪同蕭副總統在新北市板橋慈惠宮、接雲寺參拜，林右昌表示，新春祈福行程很多，賴總統今天在中南部，大家分頭參拜，目的只有一個就是希望為台灣祈福，「大家一起加油」。（編輯：張銘坤）1140131