遭質疑刪疫苗預算藍斥造謠 綠：防疫預算應未雨綢繆

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（中央社記者王承中、林敬殷台北4日電）國民黨團今天指出，綠營側翼胡亂造謠國民黨立委審查114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算1000萬元。黨團書記長王鴻薇表示，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，防疫預算應本於未雨綢繆、不怕一萬，只怕萬一的觀念，國民黨單從預算執行率，只是試圖合理化預算凍結的不合理，更有違公共衛生、疾病防治的觀念。

藝人大S徐熙媛赴日旅遊因流感併發肺炎過世，不少民眾關注疫苗接種資訊。國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，正當民眾為流感盛行急打疫苗，綠營側翼此時又再利用民眾恐慌心理，胡亂造謠國民黨立委審查114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算1000萬元。

國民黨團指出，現在民眾打的疫苗是去年4月公開採購的，與今年的預算一點關係都沒有。今年衛福部有關流感疫苗預算的「衛生福利特別收入基金—疫苗基金」，立法院尚在審查中尚未二、三讀，委員會審查結果也是「一毛未刪」。有真相，會說話。

國民黨團表示，有國民黨立委發現衛福部去年疫苗採購預算執行率居然只有10%，要求衛福部必須強化預算使用效率，衛福部還承認到去年8月底止銷毀了各類COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗1236萬劑，要求衛福部必須深切檢討。這樣監督預算程序竟被綠營側翼造謠抹黑。

國民黨團書記長王鴻薇指出，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。

王鴻薇表示，現在因大S流感辭世憾事，全民人心不安，急著搶打公費流感疫苗。救命如救火，呼籲行政院應緊急採購公費流感疫苗，以安民心，讓想打的民眾都有疫苗可打，才是政府現在最應該做的事。

對此，吳思瑤表示，國民黨說法只是為自己凍結預算找藉口，更是偷換概念，正凸顯國民黨欠缺公共衛生、疾病防治的正確觀念，任何病毒傳染難以預測，防疫預算本應寬列，正所謂「料敵從寬，禦敵從嚴」。

吳思瑤指出，任何不幸事件發生後，不要有太多政治口水，防疫預算應本於未雨綢繆、不怕一萬，只怕萬一的觀念，國民黨單從預算執行率，只是試圖合理化預算凍結的不合理，更有違公共衛生、疾病防治的觀念。

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吳思瑤說，立法院上會期剛審完的114年度中央政府總預算案中，無論是刪減數或凍結數，都創下史上新高，每個部會無一倖免，衛福部在預算凍結案件數更是所有部會的第2名，這是不爭的事實。

吳思瑤說，國民黨何不好好正面回應，面對尚未送出的醫療健康預算，國民黨是否支持優先解凍被藍白凍結的預算，國民黨應該給社會一個正面的回應。（編輯：林興盟）1140204