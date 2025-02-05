朱立倫：新會期民生為主 要將非核家園改為非碳家園

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨主席朱立倫今天說，立法院即將開議，國民黨將以民生為主軸，推動包括修正「環境基本法」等民生法案，要把「非核家園」更改為「非碳家園」，已請國民黨智庫研擬相關草案，並請立法院黨團規劃新會期優先推動法案。

立法院新會期即將開議，朱立倫下午在國民黨中常會上說，新會期將是法案會期，國民黨將以民生為主軸；因應AI世代來臨，新的國際競爭環境及金融貿易競爭環境與民生議題，都是台灣當前須解決的問題，國民黨將推動制定「AI（人工智能）基本法」，並修改「電業法」，讓獨立專業的監督委員會取代現行能源局，以管理電業相關業務，改善弊案發生可能性。

朱立倫指出，同時為了發展核能，國民黨希望修正「核子反應器設施管制法」，將使用年限從目前的40年延長到60年，另外也要修正「環境基本法」，把「非核家園」改為「非碳家園」，以符合21世紀的全球發展趨勢。

朱立倫說，由於目前銀行保險業的營業稅過高，造成競爭力下降，將修正「營業稅法」，降低銀行保險業者的營業稅。基於社會高齡化，發展長照是必然的趨勢，過去民進黨推動的「預算式長照」，造成長照資源嚴重不足，國民黨將推動制定「長照保險法」，照顧老年長者。

朱立倫表示，國民黨也計畫修正「運動產業發展條例」，鼓勵民間企業從事運動相關產業。有關青年就業、青創產業，國民黨也會推出相關法案，他希望國民黨立法院黨團能在法案會期中好好推動上述民生法案。

朱立倫也談到，藝人大S病逝事件讓社會關切施打流感疫苗問題，目前全國只剩10萬劑疫苗，如有必要，國民黨會全力支持政府增加疫苗數量。

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此外，有公民團體日前到路易莎咖啡的埔里酒廠門市戶外桌椅收取連署書，遭店家勸離，但隨後店家也遭到網友出征，朱立倫今天特地在中常會上，請中常委們一人一杯路易莎咖啡，表達力挺態度。

朱立倫說，基隆市長謝國樑昨天表示，去年10月基隆市才投完罷免市長投票，沒想到3個月後基隆市立委林沛祥又要被罷免，沒完沒了，讓社會不堪其擾，造成社會動盪與政治混亂，這不是當家者應該有的態度，呼籲總統賴清德做為國家領導人，應拿出智慧，以德服人，不要以力服人，以智慧讓台灣恢復安居樂業、充滿愛與人性的社會。（編輯：蘇志宗、林興盟）1140205