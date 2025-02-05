立院新會期 國民黨團：民生經濟擺中間

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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨團今天表示，將用實際的修法行動，民生經濟擺中間，政治惡鬥放兩邊，讓台灣年輕人看到未來希望；包括制訂「AI基本法」、「長照保險法」，以及修正錯誤能源政策，將「非核家園」改為「非碳家園」，都是優先推動法案。

國民黨主席朱立倫表示，立法院即將開議，國民黨將以民生為主軸，推動包括修正「環境基本法」等民生法案，要把「非核家園」更改為「非碳家園」，已請國民黨智庫研擬相關草案，並請立法院黨團規劃新會期優先推動法案。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，國民黨團因應AI產業競爭白熱化及國際經貿關稅大戰在即，將全力配合推動制訂及修正相關法律，全力拚經濟，協助產業渡過難關，維繫得來不易的國家產業競爭力。

國民黨團表示，包括制訂「AI基本法」，「長照保險法」，以及修正錯誤能源政策，將「非核家園」改為「非碳家園」，修正「電業法」成立獨立監督委員會及延長核電廠期限從40年到60年，都將是國民黨團的優先推動法案。

國民黨團指出，國民黨團用實際的修法行動，民生經濟擺中間，政治惡鬥放兩邊，停止內耗，讓台灣年輕人能夠看到未來的希望。

國民黨團表示，民進黨政府非核家園已經使台灣過度依賴火力發電，造成空污及傷害人民健康，讓全民用肺發電。因此與國際接軌，朝向非碳家園目標努力，直接修正「電業法」刪除非核家園目標，才是正確明智的選擇。

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國民黨團指出，因應高齡社會來臨，為挹注長照資金不虞匱乏，也將推動長照保險制，制定「長照保險法」，以保險方式擴大長照資金來源。另外為推動運動產業，將修正「運動產業發展條例」鼓勵更多民間企業投入及參與運動產業。

國民黨團表示，民進黨只會搞鬥爭、大罷免，為了政黨私利無所不用其極，浪費社會及國家有限的資源在所不惜。國民黨為了人民、為了國家、為了台灣的未來，將持續推動重大民生優先法案，全力以赴，義無反顧。（編輯：林興盟）1140205