立院11日開談話會 國民黨團擬處理選罷法覆議案

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院11日將召開談話會，決定開議日及議程相關事宜。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，國民黨團立場仍是11日處理選罷法覆議案，25日邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，當天會發布甲動，應對任何可能的狀況。

立法院第11屆第3會期3日開始進行立委報到手續，立法院朝野黨團6日進行黨團協商，藍白簽署協商結論，即11日處理選罷法覆議案、25日開議等，但民進黨團未簽協商結論。立法院8日發函通知朝野各黨團，定於11日召開全院委員談話會，決定開議日及議程相關事宜。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天受訪表示，立法院11日將舉行談話會，決定是否處理選罷法覆議案及新會期的開議日等相關事宜，國民黨團的立場仍是11日處理選罷法覆議案，25日邀請卓榮泰進行施政報告並備質詢。

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王鴻薇指出，其實在6日朝野協商時，民進黨團對於立法院11日處理選罷法覆議案、25日開議的時程沒有意見，只是後來因為民進黨團總召柯建銘要求大家要在協商現場聽他講完話，他才要簽名，但大家都覺得很浪費時間，於是就不了了之。

對於當天談話會是否會進行表決，王鴻薇表示，這就要看民進黨團的態度，國民黨團的立場一致，且當天也會發布甲動，應對任何可能的狀況。（編輯：蘇志宗）1140209