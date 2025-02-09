綠批未落實民生優先 藍籲放下政治鬥爭

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（中央社記者王承中台北9日電）民進黨日前質疑國民黨推動各種爭議法案，未落實民生優先。國民黨今天表示，去年國民黨在立法院完成「公益揭弊者保護法」、「再生醫療法」等數十民生法案的修正與三讀，民進黨卻假裝這些法案不存在，呼籲民進黨以民生為主，放下政治鬥爭。

國民黨今天在臉書發文指出，民進黨日前發文直指國民黨在立法院推動的是「各種摧毀台灣的爭議法案」，公開指責國民黨未落實「民生優先」的目標。不過事實勝於雄辯，民進黨顯然沒有認真上班，沒有看到新國會以來國民黨領銜通過的諸多民生法案。

國民黨表示，2024年，國民黨在立法院推動法案，除「財政收支劃分法」、「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」外，民生相關法案更是不計其數，但民進黨卻蒙住雙眼，摀住耳朵假裝這些法案不存在，難道民進黨眼裡沒有民生，只有鬥爭。

國民黨指出，在2024年，國民黨完成數十民生法案的修正與三讀，其中包含80歲以上、70到79歲癌症二期以上患者免巴氏量表評估的「就業服務法」、「公益揭弊者保護法」、加速推動智慧政府和數位轉型的「電子簽章法」、維護病人權益，兼顧再生醫療研究發展的「再生醫療法」，以及補足校園輔導量能與品質的「學生輔導法」。

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國民黨表示，未來更會積極針對不同層面推動法案，例如攸關科技發展的「AI基本法」、高齡社會的「長照保險法」、金融產業的「營業稅法」、能源政策的「核子反應器設施管制法」、永續環境的「氣候變遷法」與「環境基本法」等。

國民黨指出，呼籲民進黨，作為執政黨，以裝聾作啞的手段來無視自己的治國無方絕對不是明智的作法。請以全民為念，要「和」不要「鬥」，真正以民生為主，放下政治鬥爭。（編輯：林興盟）1140209