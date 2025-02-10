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史瓦帝尼副總理訪台 將晉見賴總統

2025/2/10 09:35
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）史瓦帝尼王國副總理札杜莉今天訪台，期間將晉見總統賴清德，並拜會行政院副院長鄭麗君。外交部表示，札杜莉首度以副總理身分來台訪問，協助台灣際參與不遺餘力，是台灣在史國政壇的重要友人。

外交部上午發布新聞稿指出，史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）應台灣政府邀請，於10日至14日來台訪問，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，札杜莉此行是自2023年11月接任現職以來，首度以副總理身分來台訪問，期間將晉見賴總統，拜會行政院副院長鄭麗君，外交部長林佳龍並將設宴款待。此外，札杜莉相當關注社會福利及婦女賦權等議題，此行也將拜會衛福部及勞動部等政府機關，並將參訪台北市立啟聰學校與勵馨基金會等機構，就相關議題交換意見。

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外交部指出，札杜莉於2018至2023年間擔任史瓦帝尼王國外交部長，是史國第一位女性外長，任內極為友台，協助台灣國際參與不遺餘力，以實際行動力挺台灣。她擔任副總理後，更與台灣駐史瓦帝尼王國大使館保持密切聯繫，持續支持台史兩國在婦女賦權、災害防治及智慧農業等議題的互利合作，是台灣在史國政壇的重要友人。

外交部表示，台史自1968年建交迄今已逾半世紀，史瓦帝尼王國始終堅拒中國的威脅利誘，堅定與台灣站在一起。外交部也將與史國政府密切合作，持續在史國推動「榮邦計畫」，深化台史在所有領域的互動交流，藉此增進兩國人民的共同福祉。（編輯：楊蘭軒）1140210

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