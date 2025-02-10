總統召集五院會商國是 藍盼拿出高度及誠意

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（中央社記者王承中台北10日電）總統賴清德今天召集五院院長在總統府會商國政，國民黨團總召傅崐萁表示，立法院長韓國瑜代表立院出席，當之無愧，對於韓國瑜的勇氣，國民黨團也深表肯定。希望賴總統拿出國家領導人的高度與誠意，讓國家春暖花開，化干戈為玉帛。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院院長在總統府會商國政，賴總統致詞表示，國和萬事興，他很高興在闔家團圓的元宵節前夕，與五院共商國是，他感謝與會者以行動展現團結，爲憲政體制寫下歷史新頁。五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。

國民黨立法院黨團今天在立法院舉行新會期黨團總召、書記長、首席副書記長就職典禮，包含總召傅崐萁、新任書記長王鴻薇、新任首席副書記長羅智強，以及全體國民黨立委，還有民眾黨立法院黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿及民眾黨立委林國成等人也一同出席。

傅崐萁在致詞時表示，國家要進步，政治一定要廉能，尤其國會的監督機制，在野黨能否發揮最大效能，這關係到全民福祉及國家發展，國民黨團身為立法院最大黨團，隆重邀請民眾黨團一起面對新局，開創整個國會更加光明，國運更加昌隆。

傅崐萁提到，韓國瑜今天受邀代表立法院，參與賴總統召集的五院院際協商，對於韓國瑜的勇氣，國民黨團深表肯定。韓國瑜代表立院出席，當之無愧，韓國瑜在立法院的調和鼎鼐，也深獲在野黨全力支持。

傅崐萁指出，希望賴總統今天能夠拿出國家領導人的高度與誠意，在五院協調中，真正讓國家春暖花開。

傅崐萁說明，去年一整年，民進黨就是「鬥」，今年是要鬥得更狠、更兇，還是化干戈為玉帛，就在賴總統的一念之間。今天的五院院際協商，國民黨團希望能有好成果，不過，立院監督的機制，還是要繼續強大。

傅崐萁談及，國民黨團已經就位，這新的會期，面對民進黨推動史上第一次的全國性大罷免，國民黨團仍勇往直前、承擔民意、全力以赴。青年政策、創業輔導，國民黨團會全力推動法案；對於如何打詐，讓詐騙絕跡，會推動修正相關法律，遏止詐騙集團。

傅崐萁強調，不管是運動發展條例、國家能源政策、攸關銀髮族的長照保險，有非常多福國利民的法案，國民黨團會全力推動。

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針對民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，國家通訊傳播委員會（NCC）今年2月起新增審查費每案新台幣750元。

傅崐萁表示，民進黨政府去年稅收超收新台幣5000億元，4年共超收1兆8600多億元，卻只想到讓民眾繳更多的稅，這樣搶劫的行徑，國民黨團一定會讓NCC死了這條心，不可以洗劫全民，國民黨團會馬上處理這件事。（編輯：張若瑤）1140210