卓榮泰：政府力推健康台灣 盼國會支持預算

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（中央社記者賴于榛台北11日電）今年度中央政府總預算遭大幅刪減，行政院長卓榮泰今天表示，政府力推健康台灣，預算用於健保財務、癌症防治、癌症新藥基金等面向，期盼國會立委理性、合理看待政府編列的預算，讓國家獲得更長遠發展。

台灣美國商會（AmCham Taiwan）及美國在台協會（AIT）今天舉行「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」。卓榮泰出席開幕典禮時表示，根據統計，國人平均壽命約80歲，「不健康餘命」高達8年，意謂政府必須投入龐大國家預算支應醫療支出，因此如何有效縮短不健康餘命、提高健康壽命，並增加家庭與社會支持，減輕照顧者負擔，是目前推動全人照護的重要工作。

卓榮泰說明，總統府「健康台灣推動委員會」為健康台灣願景訂定重要目標，希望未來8年內，國人平均餘命可以從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%。對此，行政院全力支持衛福部，透過跨部會合作，推出三高防治888計畫、癌症治療三箭，期望在2030年達到癌症死亡率減少1/3的目標。

卓榮泰提到，今年度中央政府總預算較去年增加新台幣2806億元，其中在健保與癌症防治方面，包括健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症防治計畫40億元等項目，同時也針對百億癌症新藥基金編列50億元，期望國會立委理性、合理看待政府所編列的預算，讓國家獲得更長遠發展。

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卓榮泰也感謝總統賴清德昨天邀集五院進行國政會商，期盼後續能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。

卓榮泰強調，台灣美國商會長期針對台灣經濟、能源、農業、科技發展等各領域，持續提供政府與民間許多寶貴意見，也為後續政策擬定及發展提供參考方向及推動動力，台灣美國商會及AIT今天共同舉辦論壇，深具意義。（編輯：張若瑤）1140211