加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

卓榮泰：政府力推健康台灣 盼國會支持預算

2025/2/11 21:45（2/11 21:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰11日出席「2025 健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」開幕典禮。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 114年2月11日
行政院長卓榮泰11日出席「2025 健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」開幕典禮。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）今年度中央政府總預算遭大幅刪減，行政院長卓榮泰今天表示，政府力推健康台灣，預算用於健保財務、癌症防治、癌症新藥基金等面向，期盼國會立委理性、合理看待政府編列的預算，讓國家獲得更長遠發展。

台灣美國商會（AmCham Taiwan）及美國在台協會（AIT）今天舉行「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」。卓榮泰出席開幕典禮時表示，根據統計，國人平均壽命約80歲，「不健康餘命」高達8年，意謂政府必須投入龐大國家預算支應醫療支出，因此如何有效縮短不健康餘命、提高健康壽命，並增加家庭與社會支持，減輕照顧者負擔，是目前推動全人照護的重要工作。

卓榮泰說明，總統府「健康台灣推動委員會」為健康台灣願景訂定重要目標，希望未來8年內，國人平均餘命可以從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%。對此，行政院全力支持衛福部，透過跨部會合作，推出三高防治888計畫、癌症治療三箭，期望在2030年達到癌症死亡率減少1/3的目標。

卓榮泰提到，今年度中央政府總預算較去年增加新台幣2806億元，其中在健保與癌症防治方面，包括健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症防治計畫40億元等項目，同時也針對百億癌症新藥基金編列50億元，期望國會立委理性、合理看待政府所編列的預算，讓國家獲得更長遠發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰也感謝總統賴清德昨天邀集五院進行國政會商，期盼後續能建立穩定合理的機制，審慎討論總預算。

卓榮泰強調，台灣美國商會長期針對台灣經濟、能源、農業、科技發展等各領域，持續提供政府與民間許多寶貴意見，也為後續政策擬定及發展提供參考方向及推動動力，台灣美國商會及AIT今天共同舉辦論壇，深具意義。（編輯：張若瑤）1140211

#中央政府
#國會
#賴清德
#卓榮泰
#總統府
延伸閱讀
回顧》政院通過百億癌症新藥基金 今年先撥50億專款使用總預算僵局 知情人士：卓榮泰願參與朝野協商找解方衛福部遭凍結10.2億 邱泰源憂衝擊醫療院所運作癌篩預算遭刪凍 賴總統喊話：健康不應分黨派癌藥事前審查將採線上、雙盲機制 加速精準給付
卓榮泰
鄭麗君接見史瓦帝尼副總理 盼合作落實性平政策選罷法覆議失敗政院不意外 盼密集協商處理總預算案
賴清德
顧立雄視導海軍左營基地 慰勉官兵戰訓辛勞台灣燈會「無限樂園」試燈 陳彥伯：讓世界看到台灣
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鄭麗君接見史瓦帝尼副總理 盼合作落實性平政策
107
更多編輯台推薦新聞：